An Giang: Cách ly hơn 2.000 người từ Campuchia về

Mới đây, trong cuộc họp trực tuyến khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Từ Quốc Tuấn thông tin, hiện tỉnh đang cách ly tập trung 2.144 người từ Campuchia về Việt Nam.

Phần lớn số này là người Việt, đi làm ăn mua bán ở Campuchia trở về, sức khỏe ổn định.

Ngoài ra còn có 727 người đang thực hiện cách ly tại nhà.

Qua rà soát cho thấy An Giang có 38 công dân đi Malaysia, trong đó có 18 người đã về, đang được cách ly theo dõi, kết quả xét nghiệm âm tính. 20 người được xác định là chưa trở về, hiện tỉnh giao công an tỉnh phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát truy tìm 20 người này.



Khu cách ly tập trung ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định của trung ương. Cách ly tập trung đối với tất cả những người từ Campuchia trở về Việt Nam qua các cửa khẩu của tỉnh An Giang. Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sẽ được đưa vào khu cách ly y tế tập trung và các cơ sở y tế để theo dõi, điều trị kịp thời.



Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cạnh đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên Phòng, Hải quan kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để trường hợp nào qua lại biên giới, nhất là các đường mòn lối ở. Cạnh đó tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống dịch.

Đặc biệt, chủ tịch tỉnh An Giang yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tham mưu tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh An Giang một xe xét nghiệm COVID-19 lưu động để kịp thời xét nghiệm những trường hợp nghi ngờ. Trước mắt, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm tỉnh An Giang phối hợp với Viện Pasteur TP.HCM khảo sát, lắp đặt phòng xét nghiệm COVID-19 nhanh tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý các lãnh đạo địa phương cần tuyên truyền, vận động người dân đồng bào dân tộc Khmer không tổ chức ăn mừng rình rang, tập trung đông người dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.