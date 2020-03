Bình Dương sẵn sàng tiếp nhận gần 4.000 người cách ly

Ngày 30-3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị các khu cách ly tập trung với đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận kiều bào, du học sinh và người lao động từ nước ngoài trở về Việt Nam.



Trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Singapore (TP.Thuận An) nơi tiếp nhận những người cách ly đầu tiên. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo lãnh đạo, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ huy lâm thời Phòng thủ dân sự Quân khu 7 đã giao cho đơn vị này tiếp nhận 3.850 người trở về từ những vùng có dịch để đưa về các khu cách ly tập trung tại tỉnh Bình Dương.

Hiện đơn vị đã chuẩn bị nơi ăn, chốn nghỉ, sinh hoạt bảo đảm phục vụ cho 3.912 người.



Trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Singapore chuẩn bị sẵn sàng 230 giường cho người được cách ly. Ảnh: LÊ ÁNH

Các điểm cách ly tập trung tại Bình Dương là: Trường Quân sự tỉnh Bình Dương, Trường Cao đẳng nghề Đồng An (TP Dĩ An), Trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Singapore (TP Thuận An), Trường THPT Nguyễn Khuyến, Trường THPT Ngô Thì Nhiệm, Trường THPT chuyên Hùng Vương (cùng ở TP Thủ Dầu Một), Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Ban CHQS TP Thủ Dầu Một (cũ) và Khu nhà ở xã hội Becamex- Mỹ Phước (thị xã Bến Cát).







Chiều 30-3, công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đón người cách ly về. Ảnh: LÊ ÁNH

Bắt đầu từ ngày mai (31-3), điểm cách ly tại trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Singapore, trường Quân sự tỉnh Bình Dương và Ban CHQS TP Thủ Dầu Một (cũ) sẽ tiếp nhận 500 người đầu tiên.

Sau đó, các địa điểm cách ly khác sẽ lần lượt tiếp nhận người cách ly theo lệnh điều tiết từ Quân khu 7.





Các vật dụng thiết yếu được trang bị đầy đủ tại các phòng cách ly. Ảnh: LÊ ÁNH

Các điểm tiếp nhận, phân thành khu vực dành cho nam, khu vực dành cho nữ và khu dự phòng.

Trước khi tiếp nhận người về cách ly, các địa điểm cách ly cũng phun thuốc khử trùng nhằm bảo đảm tốt công tác tiếp nhận và điều kiện cách ly, phòng lây bệnh hiệu quả.



Rác thải cũng sẽ được kiểm tra, phân loại chặt chẽ. Ảnh: LÊ ÁNH



Quy trình rửa tay phòng chống dịch COVID-19, cũng được dán trước tất cả các phòng. Ảnh: LÊ ÁNH

Đặc biệt, các điểm cách ly còn bố trí phòng cách ly đặc biệt, bố trí giường y tế và trang bị một số thuốc thông thường để chăm sóc sức khỏe cho người dân tại chỗ khi mắc một số bệnh thông thường.

Nếu xuất hiện trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở nghi ngờ nhiễm CCOVID-19, sẽ thực hiện cách ly đặc biệt.



Lực lượng công an, quân sự phối hợp chuẩn bị, kiểm tra chặt chẽ trong khu cách ly chiều ngày 30-3. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải chuẩn bị sẵn sàng 10 chiếc xe (loại 29 chỗ đến 45 chỗ) chở người về nơi ở sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày.