Bộ Y tế nói về nguyên nhân khiến nữ sinh Huế tử vong

Sáng 24-2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cho biết Bộ Y tế đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.



“Về xét nghiệm, Việt Nam có đủ năng lực, sinh phẩm để thực hiện, độ chính xác tương đương như các nước. Xét nghiệm Real-time RT-PCR (xét nghiệm kháng nguyên) nên độ nhạy và đặc hiệu cao”, ông Long khẳng định.

Cũng theo ông Long, Việt Nam hiện có 3 đơn vị xét nghiệm đạt chuẩn được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận và thống nhất chuyển giao công nghệ, thống nhất phương pháp thực hiện mẫu xét nghiệm. Đó là Viện Pasteur TP.HCM, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Hà Nội.



Phòng khám sàn lọc đối với bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Sau đó, các đơn vị này đã tiến hành chuyển giao công nghệ, tập huấn chuyên môn cho 22 phòng xét nghiệm là những đơn bị đủ máy móc trang thiết bị và nhân lực (đạt chuẩn do WHO công nhận). Các phòng xét nghiệm đủ năng lực, cho kết quả tin cậy.

“Ngay cả tuyến tỉnh hiện nay như tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội hiện đã thực hiện được xét nghiệm về dịch bệnh COVID-19” – ông Long nói.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu điển hình, nghi ngờ mắc bệnh, mẫu bệnh phẩm đều được tiến hành xét nghiệm tại hai cơ sở để đối chứng và khẳng định tính chính xác.

Liên quan đến trường hợp nữ sinh lớp 12 trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế tử vong sau khi có triệu chứng ho, sốt và khó thở kéo dài trong khoảng một tuần, đại diện Bộ Y tế cho hay bệnh viện (BV) Trung ương Huế sử dụng kỹ thuật xét nghiệm Real time RT-PCR để kiểm tra mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. Kết quả là bệnh nhân âm tính với COVID-19.

Tại BV Trung ương Huế, hệ thống trang thiết bị đã được đầu tư hiện đại, đồng bộ, đủ năng lực xét nghiệm. BV đã chủ động mời các chuyên gia của Viện Pasteur TP.HCM ra đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật về xét nghiệm theo đúng quy chuẩn, trình tự của WHO.

Tuy nhiên, để đảm bảo thông tin chính xác, Bộ Y tế đã giao Viện Paster Nha Trang tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này để đối chứng. Kết quả cũng là âm tính với COVID-19.

Trước đó, nữ sinh nói trên sau khi điều trị 1 tuần đã tử vong vào ngày 21-2 sau khi có triệu chứng sốt, đau họng. Nguyên nhân tử vong được xác định do bệnh lý về não.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc, đặc biệt là tại Hàn Quốc, sáng 23-2, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan để phân tích tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc, đề xuất các biện pháp kiểm soát dịch bệnh lây lan qua khách nhập cảnh đến từ Hàn Quốc. Đến trưa 23-2, Bộ Y tế đã chính thức áp dụng triển khai việc thực hiện tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam từ 15 chiều cùng ngày tại tất cả các cửa khẩu. Các trường hợp có sốt, ho, khó thở... sẽ được cách ly theo quy định.