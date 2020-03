Cách ly 15 người trên 4 chuyến bay có bệnh nhân COVID

Ngày 18-3, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với các ngành, địa phương xác minh được 12 người, là hành khách đi trên các chuyến bay có người nhiễm COVID- 19. Tất cả đều đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế và tại nhà.



Theo báo cáo, 5 người trên chuyến bay QH1521 đang được cách ly tại Phòng khám Đa khoa khu vực An Bình (TP. Dĩ An); hai người trên chuyến bay TK162 và QH1524 đang cách ly tại Trung tâm Y tế TP. Thuận An; 1 người trên chuyến bay VJ862 cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên; 1 người hợp trên chuyến bay TK162 đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương; 3 người trên chuyến bay QH1524 đang cách ly tại nhà riêng ở TP. Thủ Dầu Một.

Còn tại tỉnh Bình Phước, Sở Y tế tỉnh Bình Phước đang cách ly 3 trường hợp, trong đó có chị NTMH đi trên chuyến bay QH1524 và 2 ông cháu ở cùng nhà với bệnh nhân số 65 tại quận Gò Vấp (TP.HCM).

Hiện sức khỏe những người này sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu ho sốt. Những trường hợp tiếp xúc gần (F2, F3) những người này đều có sức khỏe bình thường.