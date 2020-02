Cách ly hai du khách Hàn Quốc vừa đến Hội An

Ngày 27-2, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Hội An (Quảng Nam), cho biết hai du khách Hàn Quốc vừa đến Hội An đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa TP Hội An.



Trước đó, vào tối 26-2, hai du khách này đến và thuê phòng lưu trú tại một khách sạn ở Hội An.

Qua làm việc, hai vị khách này rất hợp tác khi khai báo 10 ngày trước khi đến Hội An, họ đã từng đến Daegu - tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc.



Thời điểm xảy ra dịch COVID-19, Hội An vắng khách châu Á. Ảnh: TN

Sau khi cách ly ở khách sạn trong tối qua, sáng nay cơ quan chức năng đã làm việc và đưa hai du khách này về cách ly ở Bệnh viện đa khoa TP Hội An để chờ kết quả xét nghiệm.

“Hiện địa phương đang cách ly hai du khách này để chờ kết quả xét nghiệm. Khi có kết quả sẽ có phương án tiếp theo” - ông Lanh nói.