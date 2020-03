Cách ly một cô dâu trong ngày cưới

Chiều 12-3, trao đổi với PLO, BS Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đã đưa chị LTKP (28 tuổi, ngụ thôn Bình Trị, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vào cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

TIN MỚI CẬP NHẬT: Lúc 15 giờ ngày 12-3, BS Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết chị LTKP có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Chị này vẫn phải chấp hành việc cách ly đủ 14 ngày.

Chị P. là nhân viên bán hàng chi nhánh siêu thị Điện Máy Xanh tại TP Đà Nẵng, đã tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 thứ 35 (cũng là nữ nhân viên siêu thị Điện Máy Xanh ở Đà Nẵng).



BV Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa - nơi chị P. đang được cách ly.

Theo một nguồn tin khác, ngày 5-3, chị LTKP tham dự cuộc họp triển khai công tác của đơn vị mình với nữ bệnh nhân thứ 35 tại Đà Nẵng. Chị P. ngồi cách nữ bệnh nhân thứ 35 bảy hàng ghế trong phòng họp kín có máy lạnh với khoảng 70 người tham dự trong thời gian 45 phút. Chị P. được yêu cầu phải cách ly tại nơi lưu trú ở quận Hải Châu (Đà Nẵng).

Tuy nhiên, sáng 10-3, chị P. về Khánh Hòa để chuẩn bị đám cưới của mình với một thanh niên ở huyện Tuy An, Phú Yên. Cụ thể, chị P. đón xe Phương Trang từ Đà Nẵng đến thị xã Ninh Hòa, sau đó đi taxi của hãng taxi Ninh Hòa về nhà ở thôn Bình Trị, xã Ninh Bình.



Chiều 11-3, gia đình chị P. tổ chức tiệc cưới tại nhà riêng với sự tham dự của khoảng 200 khách mời. Theo gia đình, lễ cưới chính thức của chị P. dự kiến sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 12-3.

Nhận tin báo từ Công an TP Đà Nẵng vào tối 11-3, Công an thị xã Ninh Hòa đã triển khai lực lượng để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đồng thời báo cáo tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ninh Hòa.

Sau đó, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa phối hợp UBND xã Ninh Bình đến làm việc với gia đình chị P., kiểm tra sức khỏe ban đầu của cô gái này. Đến 21 giờ 50 ngày 11-3, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tiến hành các thủ tục đưa chị P. đi cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa theo quy định.

Theo UBND thị xã Ninh Hòa, hiện cơ quan y tế đã phun thuốc khử khuẩn khu vực nhà chị P., đồng thời lập danh sách 200 người có tiếp xúc với chị P., yêu cầu những người này cách ly tại gia đình dưới sự giám sát của cán bộ y tế địa phương.