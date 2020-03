Cách ly quá tải vì hàng ngàn người từ Lào về tránh COVID-19

Ngày 20-3, UBND tỉnh Quảng Bình có công văn hỏa tốc gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về việc hỗ trợ cách ly tập trung đối với công dân nhập cảnh để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo tỉnh Quảng Bình, những ngày qua, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), công dân nhập cảnh từ nước Lào, Thái Lan về với số lượng lớn. Tỉnh Quảng Bình đã sắp xếp, bố trí tiếp nhận cách ly tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



Ngày 21-3, có 140 người quê Nghệ An "mắc kẹt" tại Lào do khan hiếm xe khách, nhà xe Đức Hiếu đã tình nguyện sang Lào đón 140 người về qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đưa đến nơi cách ly tập trung.

Tại buổi làm việc của UBND tỉnh Quảng Bình với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ngày 20-3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hòa, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đã đồng ý điều chuyển một số công dân của Hà Tĩnh, Nghệ An nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo về cách ly tập trung tại Hà Tĩnh, Nghệ An, để giảm tải cho tỉnh Quảng Bình.



UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận công dân địa phương mình về cách ly tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. UBND tỉnh Quảng Bình sẽ lập danh sách cụ thể và có trách nhiệm vận chuyển đến nơi cách ly tập trung của mỗi tỉnh và bàn giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đến chiều 21-3, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng Ban thường trực phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, ký công văn hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh về việc tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh về cách ly tập trung tại tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Ban chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An tạm thời dừng tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) và các địa phương khác ngoài tỉnh (Cửa khẩu quốc tế Cha Lo), từ 15 giờ ngày 21-3-2020.

Theo phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh Nghệ An không chối bỏ công dân tỉnh Nghệ An trở về qua Cửa khẩu tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh mà tạm thời dừng tiếp nhận để có thời gian tập trung đón nhận các công dân tại các cửa khẩu trên địa bàn Nghệ An, đồng thời để chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo khác.

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu Treo do Ban chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh chuyển đến. Tuy nhiên, do số lượng công dân trở về với số lượng nhiều, tần suất nhanh, các cơ sở cách ly tập trung tại Nghệ An hiện tại đã hết chỗ, vượt qua khả năng đáp ứng của tỉnh.

“Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngay sau khi bố trí chu đáo địa điểm tiếp nhận công dân về cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo yêu cầu” - công văn ông Long ký, nêu.



Công văn hỏa tốc của tỉnh Nghệ An.

Tối 21-3, ông Long lý giải thêm, nguyên tắc là khi công dân Việt Nam về qua cửa khẩu ở tỉnh nào thì cách ly ở cửa khẩu tỉnh đó. Nhưng trong những ngày qua, tỉnh Nghệ An đã chia sẻ với tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình rất nhiều là đưa những người qua cửa khẩu ở Quảng Bình, Hà Tĩnh ra Nghệ An cách ly tập trung. Ngoài ra, khi các công dân các tỉnh về quê qua cửa khẩu ở Nghệ An thì tỉnh này bố trí cách ly tại tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, các điểm cách ly tập trung ở tỉnh Nghệ An (Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc Trường ĐH Vinh cơ sở 2, Đoàn điều dưỡng Quân khu 4) đã kín đủ chỗ, nên Nghệ An đang cử cán bộ mua sắm theo nhu yếu phẩm chăn, màn, đồ dùng, lương thực… mở thêm các điểm cách ly tập trung.

Được biết trung bình mỗi ngày qua, tỉnh Nghệ An tiếp nhận khoảng 150 người quê Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội… từ Lào về quê qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và đưa đi cách ly tập trung ở Nghệ An.

Hiện trên địa bàn Nghệ An đang cách ly, theo dõi hơn 1.700 người. Trong đó, cách ly tại gia đình và nơi cư trú hơn 780 người, cách ly y tế tại tuyến huyện hơn 80 người, cách ly tập trung tại tuyến tỉnh hơn 870 người, cách ly tại bệnh viện 10 người.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 300 người, trong đó, số mẫu âm tính hơn 120 người, số còn lại đang chờ kết quả.

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết trong ngày 21-3, tỉnh Hà Tĩnh cách ly tập trung thêm 545 người, nâng tổng số người đang cách ly hơn 1.200 người. Ngoài ra, Hà Tĩnh hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú hơn 1.800 người đi từ vùng có dịch và từ các địa phương trong nước có bệnh nhân xét nghiệm dương tính về sau ngày 8-3. Hiện tại tất cả những người cách ly tập trung và cách ly tại nhà có sức khỏe ổn định.