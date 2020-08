Có thể dỡ phong tỏa Bệnh viện C Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 8-8

Ngày 7-8, nguồn tin của PLO xác nhận, tâm dịch Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) có thể được dỡ bỏ phong tỏa từ 0 giờ ngày 8-8.

“Bộ Y tế gia hạn thêm phong tỏa đến 0 giờ ngày 8-8. Việc tiếp nhận khám chữa bệnh bình thường lại thì chưa biết. Hôm nay bên Bộ Y tế và Sở Y tế TP qua làm việc về cái này” – nguồn tin cho hay.



Bệnh viện C Đà Nẵng có thể được dỡ bỏ phong tỏa từ 0 giờ ngày 8-8. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước đó, trao đổi với báo chí tại Đà Nẵng ngày 5-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, sau khi các bệnh viện đang bị phong tỏa được “làm sạch”, phải đảm bảo là nơi an toàn để người dân đến khám, chữa bệnh và điều trị.

Bệnh viện phải được đánh giá bằng bộ tiêu chí an toàn trong dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành.

“Sau đó phải xây dựng quy trình phân luồng bệnh nhân, kiểm soát chặt chẽ tất cả những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp để không thể lây COVID-19 trong bệnh viện” – ông Sơn nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, nếu đáp ứng các yêu cầu nêu trên thì dự kiến thời gian mở cửa Bệnh viện C Đà Nẵng là vào ngày 7-8. Riêng Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng thuộc thẩm quyền của UBND TP quyết định.

Như PLO đã thông tin, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Chỉnh hình – Phục hồi chức năng Đà Nẵng (nằm cạnh nhau) bị phong tỏa hoàn toàn từ 0 giờ ngày 28-7 đến nay vì được xác định là tâm dịch COVID-19.

Cùng với đó, khu dân cư trên bốn đoạn đường bao quanh ba bệnh viện này cũng bị phong tỏa từ 0 giờ ngày 28-7, trong thời gian 14 ngày.