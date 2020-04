Công an chung tay hiến máu nghĩa tình mùa dịch COVID-19

Ngày 16-4, Đoàn thanh niên Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tham mưu, chủ trì tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Ngày hội hiến máu chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Công an quận Bắc Từ Liêm tham gia hiến máu ngày 16-4. Ảnh: CACC

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an có mặt từ rất sớm, mang khẩu trang đầy đủ, có người tranh thủ phút nghỉ ngơi giữa ca trực chạy vội tới đăng ký tham gia.

Do đặc thù nhu cầu sử dụng nhóm máu chỉ là O và A nên nhiều chiến sĩ đăng ký tham gia không thuộc nhóm máu trên chỉ có thể động viên tinh thần cho đồng đội. Kết quả sau đợt hiến máu đơn vị tiếp nhận được 96 đơn vị máu đủ điều kiện.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng máu tiếp nhận giảm, ngân hàng máu tại các bệnh viện ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khắp cả nước đang rơi vào tình trạng báo động. Một phần do thời điểm dịch bệnh, tâm lý người dân e ngại ra ngoài tiếp xúc cùng với các quy định hạn chế tụ tập đông người nên việc tiếp nhận máu trở nên khó khăn hơn.

“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Chúng tôi hy vọng có thể góp chút tấm lòng giúp những người bệnh đang điều trị”, một chiến sĩ chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi hiến máu:



"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Ảnh: CACC



Các cán bộ, chiến sĩ có mặt từ rất sớm. Ảnh: CACC



Có người tranh thủ lúc nghỉ giữa ca trực tranh thủ tới đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: CACC



“Ngày hội hiến máu chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch COVID-19". Ảnh: CACC



Những giọt máu nghĩa tình trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: CACC