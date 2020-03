Đề nghị ngân hàng không thu phí ủng hộ chống COVID-19

Chiều 23-3, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chủ trì cuộc họp với các ban, bộ, ngành liên quan cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Quốc phòng về việc phân bổ tiền và hàng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.



Đại diện Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho hay: Đây là lần đầu tiên sau ít ngày phát động Cổng thông tin nhân đạo quốc gia đã huy động được 56 tỉ đồng với hơn 1 triệu người đóng góp. Con số này thể hiện sự quan tâm lớn của toàn dân đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thứ trưởng Tuấn cho rằng: Việc phân bổ tiền ủng hộ phải công khai, minh bạch và chuyển toàn bộ cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thứ trưởng Tuấn cho hay: Bộ TT&TT sẽ công khai, minh bạch số tiền thu được từ các nhà mạng và cho rằng: Số tiền này cần được chi sớm cho bệnh nhân, những người đang ở khu cách ly, chi cho việc mua sắm thêm các trang thiết bị y tế bổ sung cho hoạt động phòng, chống dịch theo cơ chế đặc thù. “Bộ sẽ làm việc với nhà mạng để sớm chuyển nguồn tiền này sang Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam” - Thứ trưởng Tuấn khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, cho biết: Lực lượng quân đội đã sử dụng nguồn dự trữ của Bộ Quốc phòng và nguồn ngân sách của Chính phủ để hỗ trợ 140 điểm cách ly trên cả nước nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho đồng bào ở khu cách ly. Việc phân bổ phải đảm bảo đồng đều tới các điểm cách ly.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị quân đội cung cấp địa chỉ cách ly để giới thiệu rộng rãi nhằm tạo thuận lợi, minh bạch cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân ủng hộ.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho hay: Đến nay, Bộ Công an đã kiểm soát rất nhiều người nhập cảnh vào Việt Nam trong đó có kiều bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Ngày 23-3, Bộ trưởng Tô Lâm đã yêu cầu lực lượng công an tiếp cận toàn bộ số lượng người nhập cảnh vào Việt Nam và tìm ra những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Đại tá Nguyên nói việc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi toàn dân ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 là rất kịp thời và có tác dụng tốt khi nguồn ngân sách chưa kịp phân bổ.

“Cuộc chiến này cần phải có nguồn lực lâu dài, chính vì vậy Bộ Công an đã chuẩn bị sẵn sàng các bệnh viện dã chiến để phục vụ yêu cầu của quốc gia” - Đại tá Nguyên nói. Ông cũng khẳng định mỗi chiến sĩ công an luôn là những người ở tuyến đầu chống dịch và luôn xác định tâm lý là những người phơi nhiễm đầu tiên nhưng các đồng chí luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan khác phát biểu, bà Trương Thị Ngọc Ánh cám ơn sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành cùng MTTQ trong triển khai vận động ủng hộ nhằm phòng, chống dịch COVID -19. Bà Ánh khẳng định số tiền ủng hộ mà MTTQ Việt Nam các cấp nhận được sẽ chuyển ngay tới ngành y tế và các đơn vị liên quan.

Tới đây, bà Ánh cho hay MTTQ sẽ phân bổ dần nguồn ủng hộ của nhân dân sau khi được Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phê duyệt. Việc phân bổ này cũng dựa trên đề nghị của các đơn vị đang tham gia chống dịch COVID-19.

Đặc biệt bà Ánh “đề nghị Ngân hàng Nhà nước đôn đốc các ngân hàng thương mại không thu phí của người ủng hộ, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân muốn hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ”.