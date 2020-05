Đi học trở lại, học sinh TP.HCM kín mít khẩu trang

Tại trường THCS – THPT Hồng Hà, ngay từ cổng trường, HS cũng được giám sát việc đeo khẩu trang cũng như đo thân nhiệt.



Trường đã chia các khối lớp học khác ngày nhau. Mỗi lớp tối đa 20 HS ngôi cách nhau. Đối với việc tổ chức bán trú sẽ chia giờ ăn lệch nhau. Còn HS nội trú sẽ nghỉ ngơi cách giường, nằm đối đầu nhau.



Học sinh trường THCS - THPT Hồng Hà ngồi học đảm bảo khoảng cách an toàn. Ảnh: NTCC

Tương tự, tại trường THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận, để đảm bảo an toàn cho HS, ngay từ cổng, nhà trường đã cử bộ phận đo thân nhiệt, các em phải rửa tay mới được bước vào trường.

Theo ghi nhận của PLO, hầu hết HS đều đeo khẩu trang và tuân thủ sự giãn cách trong quá trình chờ đo thân nhiệt.



Sau khi đo thân nhiệt ở công, học sinh trường THPT Phú Nhuận tiếp tục được đo thân nhiệt một lần nữa tại lớp học. Ảnh: NGUYÊN QUYÊN

Háo hức khi được trở lại trường sau thời gian dài ở nhà, Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết do nghỉ học quá lâu nên em rất vui khi đi học trở lại vì được gặp bạn bè và thầy cô.

“Sắp tới em vẫn học trên trường theo thời khóa biểu, bên cạnh đó sẽ học thêm online ở nhà. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cũng không còn xa. Nên việc được đi học trở lại khiến em khá yên tâm. Em sẽ nỗ lực hết mình để có thể đạt được kết quả cao trong kỳ thi tới”, Nhung cho biết thêm.



Học sinh trường THPT Phú Nhuận đều đeo khẩu trang và ngồi học theo hình zich zắc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hồi hộp xen lẫn lo lắng là tâm trạng của Lê Trần Phương Nguyên khi trở lại trường vào sáng nay.

“Em vui vì được đi học lại nhưng cũng thấy lo vì không biết tình hình dịch bệnh trong thời gian tới sẽ diễn ra như thế nào. Do đó, trong thời gian đi học, em sẽ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đảm bảo giãn cách an toàn. Sắp tới em thi vào trường Đại học Kinh tế, do đó, ngoài những môn học khác, em sẽ tập trung vào 3 môn Toán – Lý – Hóa để có thể đạt được kết quả tốt nhất”, Phương Nguyên nói thêm.



Ngoài việc được nhận 9 khẩu trang miễn phí theo quy định của TP, mỗi học sinh còn được nhà trường tặng một chai nước rửa tay để đảm bảo an toàn trong quá trình học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sáng hôm nay trường tổ chức đón HS khối 12 trở lại trường sau kỳ nghỉ tránh dịch COVID-19. Trường đã chuẩn bị đón các em ở phía trước cổng trường bằng cách phân luồng, đo thân nhiệt của từng em. Sau đó, các em sẽ đi thẳng lên lớp.



Để đảm bảo an toàn, một nam sinh còn đôi nguyên mũ bảo hiểm trong suốt thời gian ở trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đặc biệt tại trường này, một nam sinh không chỉ trang bị khẩu trang khi vào lớp mà còn đội nguyên mũ bảo hiểm.

"Nay em đội mũ bảo hiểm để thử cảm giác thế nào. Em chỉ đội mũ bảo hiểm hết hôm này thôi do tụi em chưa phải học. Còn từ ngày mai em chỉ mang khẩu trang, chứ nếu mang cả nón bảo hiểm vừa nặng đầu, vừa nóng, khó chịu lắm.

Lâu ngày trở lại trường em thấy vui vì được gặp lại bạn bè, thầy cô. Và đặc biệt em sẽ được học trực tiếp với giáo viên. Thời gian qua, trường có triển khai học trực tuyến nhưng em không thích học vì nó không mang lại hiệu quả cao. Trong thời gian tới, em sẽ tự học ở nhà, kết hợp với việc học tại trường để đạt được kết quả cao trong thời gian tới", nam sinh này cho biết.

Về cách bố trí lớp, khối 12 có 736 em HS sẽ được chia làm 2 ca. Các em số thứ tự từ 1 đến 24 sẽ học ca buổi sáng ở phòng số chẵn. Các em có số thự tự còn lại sẽ học buổi chiều và ở phòng số lẻ.

Việc sắp xếp như vậy để công tác khử khuẩn và dọn vệ sinh sau mỗi buổi học sẽ thuận tiện hơn. Trên lớp mỗi học sinh sẽ được bố trí ngồi một bàn, theo hình zich zắc để đảm bảo khoảng cách theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn.

Trong sáng nay, giáo viên chủ nhiệm sẽ sinh hoạt các nội dung phổ biến công tác phòng chống dịch COVID-19 khi các học sinh quay trở lại trường, và những điều các em cần làm. Nhà trường sẽ phát cho mỗi em một bảng theo Bộ tiêu chí, các em sẽ đánh dấu vào các mục đã làm được. Giáo viên còn có nhiệm vụ nhắc nhở các em thường xuyên vệ sinh, rửa tay và giữ khoảng cách trong những hoạt động giao tiếp trên lớp cũng như giờ ra chơi.

Sau mỗi buổi học, nhà trường sẽ tổ chức khử khuẩn tất cả các phòng học để phòng tránh dịch. Còn kế hoạch học sẽ được tiến hành theo lịch của Sở GD&ĐT.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, trong ngày đầu, các trường không tổ chức dạy học mà chỉ hướng dẫn các biện pháp phòng dịch, phát khẩu trang cho học sinh. Từ ngày 5-5, học sinh khối 9, 12 sẽ học tập bình thường.