Đồng Nai: Lập 8 chốt kiểm soát người ở địa phương khác tới

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thành lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bắt đầu từ ngày 1-4, các tổ công tác của 8 chốt trên đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi chốt công tác gồm cơ quan chức năng như: lực lượng công an (tỉnh, huyện), thanh tra giao thông, nhân viên trung tâm y tế cấp huyện... do công an tỉnh làm tổ trưởng.

Cụ thể, tại TP Biên Hòa có 2 chốt tại tuyến quốc lộ 1A đoạn cầu Đồng Nai (phường An Bình, Long Bình Tân) và tuyến quốc lộ 1K (phường Hóa An). Huyện Long Thành có 2 chốt tại tuyến quốc lộ 51 (đoạn giáp ranh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và tại điểm giao quốc lộ 51 và đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.



Lực lượng tổ công tác chốt chặn đo thân nhiệt những người lưu thông qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH

Tại huyện Thống Nhất có một chốt tại tuyến quốc lộ 1A và đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Huyện Xuân Lộc có 1 chốt tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh tỉnh Bình Thuận. Huyện Cẩm Mỹ có 1 chốt tại tuyến quốc lộ 56, đoạn giáp ranh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Tân Phú có 1 chốt tại tuyến quốc lộ 20, đoạn giáp ranh tỉnh Lâm Đồng.

Việc lập 8 chốt nhằm kiểm soát việc di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Đồng Nai; hạn chế tối đa việc di chuyển từ các tỉnh, thành phố qua Đồng Nai; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến Đồng Nai (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, vật tư y tế, xe chở nguyên liệu sản xuất, xe chở chuyên gia, công nhân của các doanh nghiệp).

Bên cạnh đó, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện đủ điều kiện vào địa bàn tỉnh, như kiểm tra thân nhiệt; xử lý, đề xuất xử lý đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Tính đến chiều 1-4, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19. Tổng số 17 trường hợp nghi ngờ trong thời gian qua đều đã có kết quả âm tính. Ngoài ra có 192 người đang cách ly tập trung, 338 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 558 trường hợp cần theo dõi sức khỏe 14 ngày.