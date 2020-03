Gần 1.000 người Nghệ An từng đến BV Bạch Mai 14 ngày qua

Sáng 28-3, PGS-TS Dương Đình Chỉnh- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết qua rà soát danh sách do bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) cung cấp, từ 10-3 đến 24-3-2020 đã có 121 bệnh nhân từ Nghệ An đến đây điều trị nội trú và 841 bệnh nhân đến khám ngoại trú.



Hiện BV Bạch Mai đã ngưng đón bệnh nhân, cách ly toàn bệnh viện. Ảnh: TRỌNG PHÚ.

Theo ông Chỉnh, mặc dù số người Nghệ An từng đến khám ở BV Bạch Mai rất đông nhưng không tiếp xúc với bệnh nhân dương tính COVID-19 (F0, F1), do đó nguy cơ lây nhiễm thấp.

Trước mắt, những người này tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo hướng dẫn của y tế. Những người đã và đang điều trị ở BV Bạch Mai chuyển về điều trị tại BV ở Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An giao các cơ sở theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm. Những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở cần đến cơ sở y tế để được cách ly, lẫy mẫu xét nghiệm.

Sáng 28-3, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đó là Bệnh nhân 168 và bệnh nhân 169 đều là nữ, nhân viên cung cấp nước sôi của BV Bạch Mai.

Trước đó, ngày 26-3, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã có công văn giao Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các trạm y tế lập danh sách những người cao tuổi trên địa bàn có bệnh mãn tính, bệnh lý nền để theo dõi y tế. Lập danh sách và thông báo ngay cho người dân đã đến BV Bạch Mai trong 14 ngày qua để tự cách ly y tế tại nhà và theo dõi sức khỏe, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi mắc bệnh (ho khan, sốt, khó thở...). Cạnh đó, triển khai vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn tại nơi sinh sống, làm việc của những người dân nêu trên.

Các cơ sở khám, chữa bệnh cần lập danh sách người dân đã đến khám, chữa bệnh ở BV Bạch Mai trong tháng 3-2020 đã xuất viện về hoặc chuyển về điều trị tại Nghệ An. Nếu người nào chuyển về đang điều trị tại Nghệ An thì chuyển điều trị phòng riêng để cách ly, theo dõi. Nếu bệnh nhân nào sốt, ho, khó thở… cần cách ly đặc biệt hoặc chuyển tuyến trên.