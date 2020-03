Hà Nội đang bước vào giai đoạn nguy hiểm của dịch COVID-19

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Ngọc Hùng cho biết ba ngày qua, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bốn vụ và bốn bị can có hành vi lạm dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo, bán các trang thiết bị y tế trên địa bàn TP. Với ổ dịch tại BV Bạch Mai, Công an TP đã giao Công an quận Đống Đa đã lập các chốt bảo vệ theo chỉ đạo của thành phố để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.