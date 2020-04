Hà Nội hỗ trợ 505 tỉ cho 4 nhóm bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Hà Nội (theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19).