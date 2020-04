Hà Nội: Một bệnh nhân qua 23 ngày mới phát hiện mắc COVID-19

3 kịch bản tăng trưởng cho Hà Nội do ảnh hưởng của COVID-19 Tại cuộc họp, Sở KH&ĐT Hà Nội cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I-2020 tăng 3,72% (cùng kỳ tăng 6,95%). Khách du lịch giảm mạnh; tổng lượng khách du lịch giảm 47,2%... Kết quả nhiều chỉ tiêu giảm do dịch COVID-19 có ảnh hưởng tiêu cực tới mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự; tác động tiêu cực đến các chỉ tiêu và cân đối lớn của TP. Theo đó Hà Nội đã đặt ra ba kịch bản tăng trưởng gồm: Kịch bản 1: Dịch bệnh sớm được kiểm soát, quý II lấy lại đà tăng trưởng và quý III, IV có sự bứt tốc, tăng trưởng cả năm đạt 7,5%, hoàn thành kế hoạch đề ra. Kịch bản 2: Dịch bệnh được kiểm soát vào quý III nhưng tăng trưởng tiếp tục bị ảnh hưởng, không thể bứt tốc, cả năm đạt 6,42%, không đạt kế hoạch đề ra. Kịch bản 3: Dịch bệnh kéo dài đến hết năm, tăng trưởng cả năm 2020 đạt 5,34%, không đạt kế hoạch đề ra (cả nước dự báo tăng trưởng khoảng từ 4%-5%).