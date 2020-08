Kết quả xét nghiệm người đàn ông ra Hà Nội tiếp xúc BN 714

Sáng 6-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm ông TVD (63 tuổi, trú Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) âm tính với SARS-CoV-2.



Tại BV Đa khoa huyện Yên Thành có một lối đi vào viện riêng dành cho những người về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ ngày 10-7. Ảnh: ĐẮC LAM

Trước đó, ngày 23-7, ông D. ra nhà con gái ở chung cư bên đường Trần Hữu Dực (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chơi. Khoảng 19 giờ đêm 27-7, ông D. đi mua bình oxy tại 5/4 Kiều Mai (phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và tiếp xúc trực tiếp với anh BĐTr (42 tuổi, nay xác định là BN714).

Hình thức tiếp xúc là trao đổi bình oxy và nói chuyện trực tiếp không đeo khẩu trang, thời giang trao đổi khoảng 2 phút. Sau khi tiếp xúc, ông D. về chung cư ở cùng con và hai cháu.

Đến 8 giờ sáng 29-7, ông D. ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) đón xe Quang Hà (không nhớ biển số xe) về Nghệ An lúc 13 giờ chiều cùng ngày. Khi ông D. xuống xe khách ở quốc lộ 7A thì vợ ông D. đi xe máy đón ông D. về nhà.

Khi về đến nhà, ông D. có đi chơi quanh xóm và có tiếp xúc với nhiều người. Đến sáng 1-8, ông D. đi làm răng tại một cơ sở nha khoa ở huyện Yên Thành và trưa 1-8, ông D. đi giỗ ở nhà anh trai (cỗ khoảng 5 mâm). Sau đó, ông D. tiếp tục đi chơi trong xóm và tiếp xúc nhiều người. Sau đó ông D. được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Đến sáng 6-8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm bốn ca mắc COVID-19 mới, trong đó có anh BĐTr (bệnh nhân 714)- nhân viên điều hành xe buýt ở Hà Nội. BN 714 có tiền sử đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ 14 đến 17-7.

Hiện ông D. đang được tiếp tục cách ly và lẫy mẫu xét nghiệm đợt hai, theo dõi sức khỏe.

- Tại Nghệ An, có hơn 13.400 người đi từ TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi về TP Vinh và các huyện, thị trên địa bàn Nghệ An, từ 11 ngày trước. Trong số đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm được hơn 500 người và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.