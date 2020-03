Kiểm soát chặt ổ dịch COVID-19 ở Bệnh viện Bạch Mai

Tuyên truyền mạnh để người dân không hoang mang Tại cuộc họp, đại diện Sở Công thương HN cho biết, từ ngày 25-3 đến nay, do cách hiểu của các quận huyện chưa có sự đồng nhất dẫn đến UBND một số phường đóng cửa cả những đơn vị kinh doanh thương mại, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp gửi thắc mắc cho Sở Công thương. Đồng thời, do nhiều người dân hoang mang một số đơn vị phân phối hàng hóa đóng cửa cho nên từ sáng 27-3, người dân đi siêu thị với lượng tăng gấp đôi so với ngày khác. Lượng người dân đi chợ tăng từ 20-30%. Do đó, Sở Công thương đã phải thông tin đến các phường, doanh nghiệp cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân không nên đi tích trữ mua hàng bởi các hệ thống phân phối luôn mở cửa và đủ hàng hóa cho người dân.

Cũng theo đại diện Sở Công thương, hiện TP có 26 trung tâm thương mại, trong đó có 25 trung tâm thương mại có siêu thị; trong 141 siêu thị có 103 siêu thị tổng hợp; 455 chợ; 495 cửa hàng xăng dầu; 674 cửa hàng gas. Đây là những nơi được xem xét để mở cửa bán hàng kinh doanh phục vụ nhu cầu của người dân. Đối với các trung tâm thương mại chỉ mở cửa siêu thị tổng hợp (đóng cửa các dịch vụ vui chơi giải trí, các dịch vụ cà phê hoặc làm đẹp); trên các tuyến phố sẽ mở cửa các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, các chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm, cửa hàng bán hoa quả; các cửa hàng thuốc.