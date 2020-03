Long An: Cách ly tập trung 1 thanh niên từ Nhật Bản về

Chiều 11-3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Long An cho biết Khoa nhiễm BV đa khoa tỉnh Long An vừa cách ly tập trung một thanh niên 23 tuổi từ Nhật Bản trở về.

Người được cách ly là anh BQT (23 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An, nghề nghiệp là công nhân).



Khu vực cách ly tại BV đa khoa tỉnh Long An.

Trước đó, vào ngày 6-3, anh T. nhập cảnh bằng đường hàng không trên chuyến bay VN321 từ Osaka Kansai (Nhật Bản) xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 9 giờ 55. Từ sân bay Tân Sơn Nhất, anh đi ô tô 16 chỗ về nhà người thân ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh. Từ ngày 7 đến 9-3 sức khỏe anh T. vẫn bình thường.

Đến chiều 9-3, anh T. đến trụ sở UBND xã Tân Hòa làm giấy tờ, sau đó đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe không sốt và được nhân viên y tế hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Tuy nhiên, đến 16 giờ chiều 10-3, anh T. bị sốt 38 độ C và có biểu hiện mệt mỏi, không ho, không đau ngực. Khoảng một giờ sau, Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh báo cáo ban chỉ đạo dịch bệnh tỉnh thống nhất chuyển anh về Khoa nhiễm BV đa khoa tỉnh Long An cách ly tập trung để theo dõi.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An, hiện sức khỏe anh T. vẫn bình thường, thân nhiệt 37,5 độ C. Hiện anh đang được ngành y tế tỉnh Long An theo dõi chặt chẽ tại Khoa nhiễm BV đa khoa Long An.