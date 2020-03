Ngày đầu học lại, trường kín khẩu trang

Nữ sinh tiếp xúc với chú ở Đài Loan về đang được theo dõi Ngày 29-2, nữ sinh LTQ (học lớp 10) rời nhà ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) để đến khu ký túc xá Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An chuẩn bị tiếp tục học tập. Tuy nhiên, trước đó em Q. có tiếp xúc với người chú vừa trở về từ Đài Loan. Người chú này đang được cách ly tại nhà. Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã báo sự việc lên Trung tâm Y tế TP Vinh. Trung tâm Y tế TP Vinh đã cử y, bác sĩ xuống trường kiểm tra sức khỏe cho em Q. Hiện em Q. đang được bố trí ở riêng tại phòng y tế của trường để theo dõi chờ kết quả cách ly, giám sát sức khỏe của chú em Q. Hậu Giang: Một HS bị sốt, cả lớp nghỉ học buổi chiều Trưa 2-3, ông Trang Kim Danh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), xác nhận một HS của trường có dấu hiệu sốt và đã được ngành chức năng tiến hành kiểm tra. Sáng 2-3, em TTK (HS khối 12 của trường) có dấu hiệu sốt. Qua tìm hiểu, nhà trường nắm được thông tin gia đình em này có người thân từ Hàn Quốc về. Từ đó, ban giám hiệu trường nhanh chóng báo với ngành chức năng và đưa em này đến trung tâm y tế để kiểm tra. Ngay lập tức, trường đã cho lớp của em nghỉ buổi chiều để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó em này chỉ bị viêm họng nên các HS sẽ đi học lại bình thường trong hôm nay.