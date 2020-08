Ngày truyền thống đặc biệt của Công an TP Đà Nẵng

Hôm nay, ngày 19-8, kỷ niệm 75 ngày Truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân. Toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng phải căng mình chống dịch COVID-19, các kế hoạch, sự kiện kỷ niệm đều gác lại.

Các chiến sĩ công an đang ngày đêm trực chốt, tuần tra thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự.



Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ngày Truyền thống không tổ chức sự kiện gì cho anh em thực sự đáng buồn. Tuy nhiên, nếu là người lính, phải đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân, đất nước lên trên hết.

“Để có ngày truyền thống vẻ vang này, đã có biết bao nhiêu người phải ngã xuống, sự hi sinh của họ là không đong đếm được. Mình sống trong thời bình rồi, nhưng dịch COVID-19 tới, anh em căng mình chống dịch, đó là sự hi sinh. Sự hi sinh đó để noi theo các thể hệ đi trước nên chúng tôi không có gì phải buồn cả” - Thiếu tướng tâm sự.

Thiếu tướng Viên cho biết, đơn vị này đã phát động phòng trào Công an TP Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự. Phong trào này nhằm khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ gác lại những khó khăn đến từ nhiều phía để thực hiện tốt nhiệm vụ, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Một số hình Công an TP Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng:



Thượng úy Đặng Minh, Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu), giao thức ăn cho người dân trong khu cách lý y tế.



Đại úy Nguyễn Lương Nam, Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Liên Chiểu trực xuyên đêm tại chốt kiểm soát phía nam hầm Hải Vân khi trời mưa và se lạnh.



Đại úy Tô Đức Anh, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), từ khi có dịch đến giờ, anh không về nhà, nhớ người thân lấy điện thoại ra xem hình gia đình.



Trung úy, y sĩ Nguyễn Thị Thu Thành phải làm nhiệm vụ theo dõi sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ bị cách ly tại quận Cẩm Lệ. Chị cùng đồng đội mừng sinh nhật trong khu cách ly.



Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) chuẩn bị các suất quà để tặng cho người dân khó khăn vì dịch COVID-19 ngay trong ngày truyền thống của lực lượng.



Trung tá Cao Lê Duy Hùng, Trưởng Công an phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) mặc đồ bảo hộ vào khu cách ly y tế để tặng nhu yếu phẩm cho người dân nhằm động viên họ thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch.



Lực lượng CSGT trạm Cửa ô Hòa Hiệp đội mưa kiểm tra người vào Đà Nẵng tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở chân đèo Hải Vân.



Lực lượng công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) cùng người dân dọn rác trong khu cách ly y tế.



Lực lượng cảnh sát 911, Công an TP Đà Nẵng ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí định đi trả thù đối thủ trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu).