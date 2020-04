Chiều 2- 4, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Cao Thị H (47 tuổi, ở xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, người dân lo lắng khi bà H. từng đưa con ra BV Bạch Mai (Hà Nội) khám, sau khi về nhà có triệu chứng rát họng, kho khan. Một số thông tin cho rằng bà H. dấu bệnh, đi đến nhiều nhà trên địa bàn xã, gặp nhiều người dân và họ sợ lây nhiễm dịch bệnh.



Sáng 1-4, có thông tin đưa lên mạng xã hội cho rằng đã phong tỏa xóm 2 và xóm 3 xã Nghĩa Thuận khiến người dân thêm hoang mang. Sự thật là cơ quan chức năng yêu cầu người dân xóm 2 và xóm 3, xã Nghĩa Thuận thực hiện cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm của bà H.

Trước đó, ngày 20-3, bà H. có đưa con gái ra Khoa Thần kinh, BV Bạch Mai để tái khám và lấy thuốc ở nhà thuốc số 5, BV Bạch Mai. Bà H. được đưa đến BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An vào ngày 31-3 với triệu chứng đau rát họng, ho khan, không sốt.

Hiện bà H. đang được cách ly tại BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Qua rà soát danh sách do bệnh viện BV Bạch Mai cung cấp cho Sở Y tế tỉnh Nghệ An thì từ 10-3 đến 24-3 đã có 121 bệnh nhân từ Nghệ An đến đây điều trị nội trú và 841 bệnh nhân đến khám ngoại trú.