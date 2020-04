Nhân viên đồng loạt nghỉ việc vì thông báo giả

Ngày 3-4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.T.D (36 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 22-2, ông D. sử dụng trang facebook của công ty ông đang làm việc đăng thông tin với nội dung: Ban Giám Đốc công ty quyết định cho toàn bộ công nhân viên công ty được nghỉ việc, hưởng lương theo chế độ ngưng việc từ ngày 24-2-2020 đến hết ngày 29-2-2020”.

Khi thông tin này được đăng tải, nhân viên, công nhân công ty này đồng loạt nghỉ làm việc, gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông D. thừa nhận đăng thông tin với mục đích trêu đùa đồng nghiệp. Đồng thời, ông D. mong muốn công ty cho công nhân nghỉ làm việc để đảm bảo an toàn trong thời gian có dịch Covid-19.

Ông D. cũng thừa nhận bản thân chưa nhận thức được hành vi đăng tải thông tin như trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty và gây tâm lý hoang mang cho người khác.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam cũng đã quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Hoài Th. (43 tuổi, huyện Nông Sơn) về hành vi tương tự.

Liên quan đến hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, trước đó, Công an TP Hội An (Quảng Nam) đã rà soát, triệu tập 10 người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch COVID-19. Trong đó, công an đã xử lý hành chính bốn người, phạt tiền tổng cộng 45 triệu đồng.