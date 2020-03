Quảng Nam cách ly 41 người tiếp xúc ca COVID-19 thứ 167

Tối 28-3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam (ban chỉ đạo) cho biết ngành y tế tỉnh này đã thực hiện cách ly tập trung 41 người tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19 thứ 167 (bệnh nhân 20 tuổi, người Đan Mạch).

Theo đó, 41 người này được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và thực hiện cách ly tập trung tại BV đa khoa TP Hội An (10 người Việt Nam) và nhà khách Phân hiệu Trường cán bộ nông dân (31 người nước ngoài).



Ngành y tế tỉnh Quảng Nam thực hiện cách ly 41 người tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19 thứ 167. Ảnh: TN

Đồng thời, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam còn xác minh lịch trình của du khách này tại Hội An để tiếp tục xử lý.

Như vậy, tính đến ngày 28-3, ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 705 mẫu xét nghiệm. Trong đó có ba mẫu dương tính (ca 31, 33 và 57), 631 mẫu âm tính và 71 mẫu đang chờ kết quả.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo công an địa phương phối hợp với ngành y tế tổ chức thực hiện khai báo y tế toàn dân và điều tra lập danh sách những trường hợp nhập cảnh sau ngày 1-3 và 8-3.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương rà soát, nắm chắc các trường hợp người Quảng Nam ở Hà Nội, TP.HCM về Quảng Nam và các trường hợp người Hà Nội vào TP Hội An cư trú.

Công an cũng quản lý chặt tạm trú, tạm vắng; tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh kinh tế cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao công an phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành vệ sinh, khử trùng và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục bàn giao lại Hội An Beach Resort cho Công ty Du lịch dịch vụ Hội An, chấm dứt phong tỏa khách sạn Boutique Hội An.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo công an địa phương phối hợp với ngành y tế tổ chức thực hiện khai báo y tế toàn dân. Ảnh: TN

Đồng thời, chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý thật nghiêm các đối tượng tung tin thất thiệt, giả danh cán bộ nhà nước huy động hỗ trợ của các doanh nghiệp để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ phối hợp chặt chẽ để nắm chắc số lượng người từ các nước Lào, Thái Lan có khả năng về Việt Nam để tập trung tổ chức chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra tại khu vực biên giới phía Tây.