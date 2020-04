Tạm dừng xuất cảnh cho người lao động đến hết tháng 4-2020

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH vừa có công điện gửi các đơn vị trực thuộc và Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, bộ yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30-4.



Các hoạt động tổ chức xuất cảnh cho người lao động được yêu cầu tạm dừng đến hết tháng 4. Ảnh: V.LONG



Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng, chống dịch. Đồng thời nắm tình hình, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thanh tra bộ được giao nhiệm vụ thông báo tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15-4. Mọi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân gửi đến qua số điện thoại: 024.38265964 hoặc 024.39362916 và thư điện tử: tiepnhanthongtinkntc@molisa.gov.vn, tăng cường xử lý đơn thư gửi qua bưu điện.

"Ngoài ra, tạm dừng các cuộc thanh tra theo kế hoạch được bộ trưởng phê duyệt và các cuộc thanh tra của Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố đến hết ngày 30-4..." - Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết theo quy định, người lao động sẽ được hoàn trả các khoản chi phí tiền môi giới, tiền dịch vụ và hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Ngoài ra, người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong một số trường hợp rủi ro khách quan khác sẽ được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ với mức tối đa 5 triệu đồng/trường hợp. Tùy theo tình hình dịch bệnh, mức độ, số lượng người lao động bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khi cần thiết.