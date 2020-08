TP.HCM: 1 người Trung Quốc tổ chức nhập cảnh trái phép

Chiều 3-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM đã họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn.



Tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và nhiều lãnh đạo các sở ngành, quận huyện.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP.HCM là một trong các nguy cơ gây dịch bệnh COVID-19.

Từ đó, ông Nhân đề nghị cần tổ chức rà soát, thu thập chứng cứ, khởi tố sớm nhất các trường hợp người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam tổ chức nhập cảnh trái phép. Ông cũng đề nghị các cơ quan liên quan quyết liệt ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

"Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói rồi, đã bắt được một người nước ngoài, cả người Việt Nam tham gia tổ chức nhập cảnh trái phép. Tôi đề nghị tổ chức rà soát, thu thập chứng cứ, khởi tố sớm nhất việc này"- ông Nhân nói.



Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: HOÀNG LAN



Trước đó, báo cáo về tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết đến hôm nay đã có 114 trường hợp nhập cảnh trái phép vào TP, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc.

Đặc biệt, Công an TP đã phối hợp phát hiện một người từ Phúc Kiến (Trung Quốc, sinh năm 1976) có dấu hiệu cùng với người ở Đà Nẵng đưa 20 người Trung Quốc vào Đà Nẵng và TP.HCM. Đối với 20 người nhập cảnh trái phép này, cơ quan chức năng đã phát hiện và đưa đi cách ly.

Theo ông Tài, Công an TP.HCM đã liên hệ với Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng đề nghị cần tiếp tục kiểm soát tạm trú tạm vắng, đặc biệt người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

“Đợt này số lượng nhập cảnh trái phép tăng lên do chúng ta mạnh dạn kiểm tra, có trường hợp vào tới tận nhà phát hiện" - Các đồng chí ở cơ sở phối hợp với lực lượng công an, các ban quản lý chung cư, các tổ khu phố... mạnh dạn phát hiện, giúp lực lượng công an và Ban phòng chống dịch kiểm soát tốt hơn”- ông Tài nói.

Nói thêm về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, ông Trần Đức Tài cho biết qua khảo sát cùng các đơn vị chức năng vào cuộc, nhưng tình trạng một số người dân ra đường không đeo khẩu trang, tụ tập đông người vẫn diễn ra. Do đó, ông Tài đề nghị cần nâng cao ý thức đeo khẩu trang của người dân nơi công cộng.

“Đợt trước người dân rất tự giác, nhưng đợt này có tâm lý chủ quan”- ông Tài nói.