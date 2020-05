TP.HCM: Dùng app quản lý đánh giá an toàn phòng dịch COVID-19

Ngày 5-5, Sở Thông tin-Truyền thông TP.HCM đã công bố ứng dụng (app) đánh giá tính an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP,HCM.

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP Võ Thị Trung Trinh, thông qua ứng dụng, các doanh nghiệp, tổ chức có thể khai báo, đánh giá tính an toàn theo các bộ tiêu chí trong các lĩnh vực thông qua website https://antoandn.tphcm.gov.vn hoặc tải về trên điện thoại di động hệ điều hành IOS hoặc Android.



Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM thông tin về ứng dụng quản lý phòng chống lây nhiễm COVID-19. Ảnh: ANH NAM

Ứng dụng có sử dụng thông tin từ Cục thuế TP.HCM cung cấp, do vậy các doanh nghiệp, đơn vị có thể sử dụng mã số thuế hoặc email đã đăng ký với cơ quan thuế để đăng nhập. Sau đó, thông tin khai báo sẽ được chuyển về trung tâm dữ liệu chung của TP.

Qua các thông tin này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, các cơ quan Nhà nước sẽ kịp thời theo dõi, đánh giá tính an toàn của các nơi này trên địa bàn. Các sở ngành liên quan có trách nhiệm hậu kiểm việc tự đánh giá, nhất là nếu phát hiện có những thông tin bất thường.



Giao diện app khai báo, quản lý an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: HL

Hiện ứng dụng này đã áp dụng cho 5 bộ tiêu chí, bao gồm: Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại doanh nghiệp trên địa bàn TP; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với hoạt động giao thông vận tải; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với hoạt động du lịch (bao gồm cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch); Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại.

Hai bộ tiêu chí còn lại gồm đánh giá an toàn trong cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông và các hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao... sẽ được tích hợp vào ứng dụng từ ngày 8-5.