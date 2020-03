TP.HCM khẩn cấp tìm một du khách Anh trên chuyến bay VN0054

Chiều 11-3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM ra thông báo tìm khẩn cấp hành khách người Anh có tiếp xúc gần với ca dương tính COVID- 19 trên chuyến bay VN0054.

Theo đó, vào ngày 2-3, hành khách tên Groman Manthew James Knight (32 tuổi, quốc tịch Anh) đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Đến ngày 5-3, hành khách đến Hội An, lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Vào ngày 7-3, hành khách này tiếp tục rời Hội An đến TP.HCM.



Một người Hàn Quốc được cách ly chăm sóc ở khu cách ly quận 2. Ảnh: HL

Hiện tại, hành khách này vẫn đang ở Việt Nam nhưng chưa xác định được nơi lưu trú. Người này khai báo đang ở khách sạn nhưng không nêu địa điểm chi tiết.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đề nghị Trung tâm Y tế quận, huyện triển khai tìm kiếm hành khách này để thực hiện biện pháp cách ly đúng quy định. Khi phát hiện được du khách Anh hoặc có thắc mắc, Trung tâm Y tế quận huyện vui lòng liên hệ đến đường dây nóng: 086 957 7133 để được hỗ trợ.

Trước đó, bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 đã về Việt Nam trên chuyến bay VN0054. Từ chuyến bay này, nhiều hành khách đã tỏa đi khắp nước.