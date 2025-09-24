Điều chỉnh giao thông đoạn đường hầm sông Sài Gòn từ ngày 25-9 24/09/2025 11:14

(PLO)- Việc điều chỉnh giao thông phục vụ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn, TP.HCM năm 2025.

Phòng CSGT (PC08) - Công an TP.HCM cho biết sắp tới sẽ tổ chức hoạt động thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực đường Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Ký Con đến đường Tố Hữu).

Thời gian diễn tập từ 22 giờ đến 23 giờ 45 phút các ngày 25, 26-9 (tập luyện) và từ 09 giờ đến 10 giờ 45 phút ngày 28-9 (chính thức).

Do đó, PC08 khuyến cáo người tham gia giao thông qua khu vực này chọn hướng lưu thông khác vào thời gian diễn tập.

Người dân lưu ý khi đi qua hầm sông Sài Gòn trong thời gian thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Lộ trình thay thế như sau:

Hướng lưu thông từ phường Sài Gòn đến phường An Khánh:

+ Lộ trình 1: Võ Văn Kiệt – song hành Võ Văn Kiệt – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng – cầu Ba Son – Đường R12 – Tố Hữu – Mai Chí Thọ.

+ Lộ trình 2: Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Hướng lưu thông từ phường An Khánh đến phường Sài Gòn:

+ Lộ trình 1: Mai Chí Thọ - Tố Hữu – Đường R12 – cầu Ba Son – Lê Duẩn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Kiệt.

+ Lộ trình 2: Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt.

PC08 cũng lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực này.

Người dân khi có bất kỳ thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố, có thể liên hệ qua:

- Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521;

- Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08;

- Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn;

Hoặc Trang Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông TP. HCM” để Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.