Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở hàng loạt tỉnh, thành 11/08/2024 08:57

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới

Bộ Chính trị đã chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đối với ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, 48 tuổi, quê Hưng Yên. Trước đó, ông từng trải qua các chức vụ: Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an.

Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Bộ Chính trị đã chuẩn y chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Quốc Khánh, 55 tuổi, dân tộc Thái, quê ở xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Quốc Khánh, tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vào tháng 6-2019, ông Khánh từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La và giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Bí thư Huyện ủy Phù Yên; Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Sơn La; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La và Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Chuẩn y nhân sự Quảng Nam

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, 57 tuổi, quê huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành công an như: Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trưởng phòng Tham mưu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam rồi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Ảnh: QH

Ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Thường trực Ban Bí thư có quyết định chuẩn y ông Đặng Hồng Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đặng Hồng Sỹ, 48 tuổi, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân báo chí; cao cấp lý luận chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV.

Bắc Ninh có tân chủ tịch tỉnh 47 tuổi

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Vương Quốc Tuấn, 47 tuổi, quê ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị.

Tân Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đào Thanh Trường. Ảnh: ĐH KHXH&NV HÀ NỘI

Đại học Quốc gia Hà Nội có tân phó giám đốc

Ông Đào Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Trường 44 tuổi, quê ở Hải Phòng; trình độ chuyên môn là Tiến sĩ ngành Xã hội học, cao cấp lý luận chính trị. Ông cũng là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích chính sách; quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

UBND TP.HCM bổ nhiệm ông Trịnh Linh Phương, Trưởng ban Ban Điều hành dự án Đường bộ 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban này.

Ông Trịnh Linh Phương, 53 tuổi, quê ở Tiền Gian, trình độ: Thạc sĩ Công trình giao thông, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, cao cấp lý luận chính trị.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Đoan Trang. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Trưởng phòng Phòng Quy hoạch – Xây dựng, TP Thủ Đức, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp.

Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Tỉnh ủy Bình Dương đã có quyết định cho bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng thời điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Bình Dương cũng có quyết định cho bà Huỳnh Thị Thanh Phương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Thuận An; điều động và bổ nhiệm bà Phương giữ chức giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng thời, Tỉnh ủy Bình Dương cũng điều động và chỉ định ông Nguyễn Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Thuận An nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu ông Võ Tấn Đức làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI, ông Võ Tấn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức.

Ông Võ Tấn Đức, 54 tuổi, quê huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ông Đức có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Cử nhân kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân, Cử nhân Tài chính kế toán; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Võ Tấn Đức từng trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Trà Vinh điều động, phân công nhiều nhân sự

Tỉnh ủy Trà Vinh có quyết định điều động, phân công ông Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đến công tác tại Đảng bộ TP Trà Vinh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Trà Vinh.

Bí thư Thành ủy TP Trà Vinh Đặng Quốc Khởi phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CỔNG TTĐT TRÀ VINH

Tỉnh ủy Trà Vinh cũng điều động ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng thời, Tỉnh ủy Trà Vinh điều động ông Bùi Thành Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Nhân sự mới Sóc Trăng, Hậu Giang

Tại Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã hiệp thương cử ông Ngô Hùng, Bí Thư Thị ủy Vĩnh Châu, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang cũng đã hiệp thương cử ông Trần Văn Chính tiếp tục giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.