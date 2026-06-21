Điều gì đang xảy ra với ô tô Toyota? 21/06/2026 10:06

Tân CEO của Toyota, người từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính (CFO), vừa đưa ra tín hiệu cho thấy gã khổng lồ ô tô này có thể sẽ cắt giảm danh mục sản phẩm toàn cầu nhằm tối ưu hóa chi phí.

Toyota không chỉ giành ngôi vị nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới bằng khối lượng doanh số, mà còn nhờ việc cung cấp một danh mục sản phẩm có thể nói là đa dạng bậc nhất thị trường toàn cầu.

Hiện tại, thương hiệu này đang mở bán hơn 90 mẫu xe khác nhau trên toàn thế giới. Dù phần lớn trong số chúng chia sẻ linh kiện với nhau, nhưng số lượng đầu xe khổng lồ như vậy đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính bền vững.

Theo ông Kenta Kon, CEO của Toyota, người vừa được bổ nhiệm từ vị trí CFO, việc thu hẹp quy mô và số lượng dòng xe là giải pháp rõ ràng nhất để cắt giảm chi phí trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.

"Nếu bạn nhìn vào bộ phận phát triển, bạn sẽ thấy các vấn đề như số lượng thông số kỹ thuật và các phiên bản biến thể ngày càng tăng lên, điều này vô tình đẩy chi phí sản xuất tăng cao.

Nếu có những công đoạn trong chuỗi hoạt động đó không thực sự tạo ra thêm giá trị, hoặc đang được vận hành thiếu hiệu quả, chúng tôi cần phải xem xét một cách nghiêm túc", ông Kenta Kon.

Dù phải đối mặt với áp lực cắt giảm chi phí, Toyota vẫn đang ở vị thế vững chắc hơn hầu hết các đối thủ để duy trì vị trí dẫn đầu. Năm vừa qua, tập đoàn này đã lần thứ sáu liên tiếp giành vương miện thương hiệu ô tô bán chạy nhất hành tinh.

Trong năm 2025, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (bao gồm các thương hiệu Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino) đã thiết lập kỷ lục mới với 11.322.575 xe được bàn giao đến tay khách hàng, tăng gần 5% so với năm 2024. Thành tích này giúp Toyota tiếp tục là nhà sản xuất ô tô duy nhất trên thế giới vượt mốc 10 triệu xe giao xe trong một năm.