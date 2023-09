Facebook là nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay với 3 tỉ người dùng hàng tháng, giúp bạn kết nối và chia sẻ nội dung với người khác. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với những hình ảnh, video, bài viết của bạn sau khi bạn qua đời?

Điều gì xảy ra với tài khoản Facebook sau khi bạn qua đời?

Điều này còn tùy thuộc vào cách bạn thiết lập các tùy chọn trước khi qua đời, đơn cử như tưởng nhớ, thừa kế (cho phép người thân, bạn bè quản lý) hoặc xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn.

Nếu bạn là quản trị viên duy nhất của một fanpage, Facebook sẽ xóa trang đó sau khi bạn qua đời. Thậm chí cả lời nhắc sinh nhật cho tài khoản của bạn cũng sẽ được tạm ngừng. Tất cả nội dung bạn chia sẻ trước đó vẫn còn nhưng không ai có thể đăng nhập vào tài khoản được tưởng nhớ để chia sẻ.

Người thừa kế Facebook có thể làm gì?

Khi bạn chọn một người để thừa kế tài khoản Facebook cá nhân, bạn vẫn sẽ giữ toàn quyền kiểm soát cho đến khi qua đời. Người thừa kế chỉ có một số đặc quyền (không phải tất cả), ví dụ như họ không thể đăng nhập tài khoản, không thể đọc tin nhắn của bạn…

Thay vào đó, người thừa kế chỉ có thể cập nhật ảnh đại diện, ảnh bìa, quản lý quyền riêng của bài viết, trả lời các yêu cầu kết bạn mới, xem tất cả các bài đăng, tải xuống nội dung bạn đã chia sẻ trên Facebook, yêu cầu xóa tài khoản và các hồ sơ phụ có liên kết.

Cách thiết lập tính năng tưởng nhớ trên Facebook

Đầu tiên, bạn hãy mở Facebook trên máy tính hoặc điện thoại, bấm vào ảnh đại diện và chọn Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt).

Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần bấm vào mục Memorialization settings (cài đặt tưởng nhớ).

Cách cài đặt tưởng nhớ tài khoản Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

Để thêm người thừa kế Facebook sau khi bạn qua đời, hãy gõ tên của họ vào khung trống sau đó nhấn Add (thêm). Lúc này, người thừa kế sẽ nhận được thông báo qua Messenger.

Cách thêm người thừa kế tài khoản Facebook sau khi bạn qua đời. Ảnh: TIỂU MINH

Trong trường hợp muốn xóa tài khoản sau khi qua đời, người dùng chỉ cần nhấp vào tùy chọn Request that your account be deleted after you pass away (yêu cầu xóa tài khoản của bạn sau khi bạn qua đời) và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.

Yêu cầu Facebook xóa tài khoản sau khi bạn qua đời. Ảnh: TIỂU MINH

Bạn sẽ nhận được email xác nhận về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với cài đặt tưởng nhớ. Người bạn chọn làm liên hệ thừa kế cũng nhận được email giải thích liên hệ thừa kế là gì và cung cấp liên kết để yêu cầu tưởng nhớ tài khoản Facebook của bạn.

Cách gửi yêu cầu tưởng nhớ

Trong trường hợp một người bạn trên Facebook qua đời, bạn có thể gửi yêu cầu tưởng nhớ thông qua biểu mẫu bên dưới:

https://www.facebook.com/ help/contact/234739086860192

Gửi yêu cầu tưởng nhớ một người bạn trên Facebook đã qua đời. Ảnh: TIỂU MINH

Người dùng phải cung cấp liên kết tài khoản Facebook của người đã mất, ngày mất, địa chỉ email, cáo phó, giấy chứng tử… Facebook xem xét thông tin và thêm chữ Remembering (tưởng nhớ) bên cạnh tên Facebook của họ.

TIỂU MINH