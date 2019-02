183 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 ngày Tết

Ngày 10-2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình giao thông 9 ngày nghỉ Tết.

Theo đó, tin từ Văn phòng Bộ Công an, trong ngày mùng 6 Tết cả nước xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 19 người.



Do có sự chuẩn bị tốt nên tình hình giao thông dịp Tết năm 2019 tốt hơn mọi năm.

Như vậy, trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông làm chết 183 người, bị thương 241 người. Bình quân số người chết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là 20 người/ngày, giảm 8 người chết/ngày (giảm 28%) so với bình quân số người chết đợt nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.



9 ngày nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ trên cả nước cũng phát hiện, xử lý 21.343 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 12,267 tỉ đồng, giữ 3.935 phương tiện và 2.901 giấy tờ các loại, tước 385 giấy phép lái xe.

Trong khi đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết tình hình khám, cấp cứu tai nạn giao thông sau 8 ngày nghỉ Tết (tính từ 7 giờ sáng ngày 2-2 đến 7 giờ sáng ngày 9-2), có 45.622 ca khám, cấp cứu tai nạn giao thông (chiếm 14,3% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết). Trong đó, 16.687 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi và 187 trường hợp tử vong tại các bệnh viện.

Về đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, số lượt phản ánh đường dây nóng là hơn 160 lượt gọi/9 ngày. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng tự ý tăng giá vé xe khách, nhồi nhét và chèn ép hành khách, tăng giá trông giữ xe, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người đi định, ùn tắc giao thông, bất cập trong tổ chức giao thông.

“Các ý kiến thắc mắc về quy định giá cước vận tải đều được trả lời trực tiếp tới người dân. Trong đó, những thông tin vi phạm về kinh doanh vận tải được chuyển đến các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật như phạt tiền, tước phù hiệu xe, tạm đình chỉ giấy phép kinh doanh, tước giấy phép lái xe...”, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin.

Theo nhận định của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tình hình giao thông trong 9 ngày tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên toàn quốc được duy trì ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, hạn chế ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính.

Bên cạnh đó, công tác quản lý giá cước vận tải, công khai niêm yết giá cước, chuẩn bị phương tiện tăng cường, ký cam kết bảo đảm ATGT, tổ chức các đoàn kiểm tra được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm trong dịp Tết Nguyên Đán.

Tuy nhiên, trong những ngày từ mùng 2 Tết đến ngày mùng 4 Tết, tình hình TTATGT diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông tăng cao trên địa bàn ngoài đô thị (trên các quốc lộ, đường tỉnh và khu vực nông thôn), chủ yếu liên quan đến mô tô, xe máy…

Nguyên nhân lái xe vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, chuyển hướng không báo hiệu, vi phạm nồng độ cồn…

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày sau Tết nguyên đán và mùa Lễ hội xuân 2019 (hết tháng 2-2019), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải và lực lượng Cảnh sát khác đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tiếp tục ưu tiên xử lý các hành vi lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích thần kinh và vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, không nể nang, không xuê xoa; có phương án tăng cường lực lượng CSGT và các lực lượng cảnh sát khác hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn có Lễ hội.

Đơn vị cũng kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Sở GTVT các địa phương tăng cường quản lý siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, kiểm tra chặt chẽ phương tiện và người lái về các điều kiện an toàn trước khi khởi hành, tăng cường hướng dẫn thông tin đi lại dịp Lễ hội xuân.

"Đặc biệt, tập trung kiểm soát hoạt động vận tải khách bằng ô tô, vận tải thủy nội địa theo hợp đồng, nhất là tuyến Bắc - Nam và hoạt động vận tải đến khu vực Lễ hội...", Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiến nghị.