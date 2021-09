Ngày 21-9, Vietnam Airlines chính thức hoàn thành toàn bộ tài liệu và công tác chuẩn bị để Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) xem xét phê chuẩn, trên cơ sở đó Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) sẽ cấp phép cho hãng này khai thác các chuyến bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Cùng ngày, Bamboo Airways cũng tổ chức lễ ra mắt công bố đường bay thẳng Việt – Mỹ tại Millennium Hilton New York One United Nations Plaza, New York (Mỹ) với sự chứng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Như vậy, sau nhiều năm chuẩn bị đây là hai hãng hàng không tiên phong sẽ được cấp phép bay thẳng thường lệ đến Hoa Kỳ - quốc gia có hàng rào, thủ tục pháp lý và an ninh hàng không khắt khe bậc nhất thế giới.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay thường lệ được thực hiện đều đặn theo lịch bay mà hãng hàng không công bố, không hạn chế đối tượng hành khách và mở bán vé rộng rãi tại website, ứng dụng di động, phòng vé của hãng bay. Cùng đó, hành khách đều có thể tự tra cứu lịch bay, tùy chọn đặt chỗ, mua vé với mức giá phù hợp theo nhu cầu cá nhân trên các chuyến bay thường lệ.

Còn các chuyến bay thuê chuyến bị giới hạn về lịch bay, đối tượng, mục đích như đưa công dân Việt về nước. Các chuyến bay này chỉ được phép khai thác trong khoảng thời gian quy định, sau khi kết thúc hãng hàng không phải xin phép lại từ đầu.



Vietnam Airlines đã khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đặc biệt giữa Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: VNA

Phía Vietnam Airlines thông tin thêm hiện hãng đã hoàn tất mọi thủ tục, đáp ứng điều kiện để được nhà chức trách Hoa Kỳ cấp phép bay thẳng thường lệ. Cụ thể, gồm việc đáp ứng các yều cầu về công tác bảo đảm an ninh của TSA là bước cuối cùng và quan trọng nhất.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Vietnam Airlines, cùng việc xem xét phê chuẩn năng lực bảo đảm an ninh của hãng hàng không, TSA sẽ cử đại diện sang Việt Nam để khảo sát trực tiếp và đánh giá năng lực bảo đảm an ninh của sân bay xuất phát từ Việt Nam.

"Việc cử đại diện sang khảo sát không phụ thuộc vào việc TSA sẽ thông qua và phê duyệt giấy phép cho Vietnam Airlines. Giấy phép của TSA sẽ là cơ sở để FAA cấp phép cho Vietnam Airlines cũng như các hãng hàng không Việt khai thác các chuyến bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ"- Vietnam Airlines đánh giá.

Đến nay chưa có hãng hàng không nào của Việt Nam có giấy phép của TSA và FAA để mở đường bay thẳng thường lệ đến Hoa Kỳ, tuy nhiên một số hãng đã được cấp phép khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đặc biệt giữa hai nước.

Trong đó, Vietnam Airlines là hãng bay đầu tiên được cấp phép bay này, lần thứ nhất vào tháng 4-2020 và lần thứ hai vào tháng 6-2021. Mỗi lần được phép khai thác tối đa 12 chuyến bay trong vòng một năm. Việc thực hiện các chuyến bay thuê chuyến là bước đệm để Vietnam Airlines thử nghiệm, đánh giá và chuẩn bị cho kế hoạch khai thác thường lệ đến Hoa Kỳ.



Tổng Giám đốc Bamboo Airways Đặng Tất Thắng kí kết các biên bản thỏa thuận với các đối tác tại Mỹ. Ảnh: BB

Ngày 21-9, tại Mỹ, Bamboo Airways công bố “Lễ ra mắt công bố đường bay thẳng kết nối hai nước Việt – Mỹ”.

Dịp này, hãng bay của ông Trịnh Văn Quyết chính thức kí kết 3 hợp đồng, biên bản hợp tác quan trọng trị giá hàng tỉ USD với các đối tác, doanh nghiệp tại Mỹ để mở rộng quy mô của Bamboo Airways và triển khai các hoạt động khai thác bay quốc tế trong thời gian tới.



Cụ thể, hãng này đã kí hợp đồng hợp tác với tổng đại lý (GSA) tại thị trường Mỹ là Công ty Aviaworld, trực thuộc Tập đoàn AVIAREPS AG, có hơn 10 năm kinh nghiệm đại diện cho nhiều đối tác vận tải lớn trên toàn cầu.



Biên bản thỏa thuận lựa chọn động cơ GEnx và dịch vụ bảo dưỡng trị giá gần 2 tỉ USD với GE Aviation cho Boeing 787-9.



Biên bản thỏa thuận lựa chọn động cơ LEAP-1A và dịch vụ bảo dưỡng cho dòng máy bay A320 Neo với đối tác CFM International.



Ông Đặng Tất Thắng, Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết các đối tác, đại lý không chỉ là người bạn đồng hành quan trọng, đóng vai trò cầu nối giữa hãng với khách hàng, mà còn là nhân tố không thể thiếu đóng góp vào sự thành công về mặt thương mại của đường bay thẳng từ Việt Nam tới Mỹ.