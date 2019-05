4 tháng: Hơn 12.000 chuyến bay bị chậm, hủy

Cụ thể, 4 tháng đầu năm nay, có 5 hãng hàng không trong nước (Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific, Bamboo Airways và Vasco) đã thực hiện hơn 81.000 chuyến bay.



Trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ của Vietnam Airlines là gần 30.000 chuyến, Vietjet hơn 27.400 chuyến, Jetstar Pacific là 6.470 chuyến, Bamboo Airways là 1.800 chuyến, Vasco là 3.300 chuyến.

Bên cạnh đó, trong 4 tháng đầu năm, các hãng cũng khai thác chậm hơn 12.500 chuyến, trong đó Vietnam Airlines là hơn 3.500 chuyến, Vietjet hơn 6.200 chuyến, Jetstar Pacific là 2.300 chuyến; Bamboo Airways là 147 chuyến; Vasco là 255 chuyến.

Về tỉ lệ hủy chuyến, Vietnam Airlines hủy 43 chuyến; Vietjet hủy 33 chuyến; Jestar Pacific và Bamboo Airways không có chuyến hủy, còn Vasco hủy 54 chuyến.

Lý do khiến các hãng chậm chuyến, hủy chuyến được Cục hàng không phân tích do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, quản lý điều hành bay của các hãng hàng không, thời tiết và một số lý do khác.