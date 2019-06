6 tháng xử phạt gần 8.500 vi phạm trật tự đô thị

Ngày 5-6, Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng quận đã tiến hành xử phạt 8.460 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt tiền hơn 4,5 tỉ đồng. Trong đó, vi phạm nhiều nhất là về nón bảo hiểm là 3.958 trường hợp; 3.139 trường hợp dừng đỗ, để phương tiện sai quy định....

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 29 xe ô tô, 1.965 bộ giấy tờ, 830 đồ vật khác, giải tỏa 578 bục bệ, cầu dẫn, 453 mái che, mái vẩy. Đặc biệt, quận Cầu Giấy đã giải tỏa, sắp xếp 13 chợ xanh, chợ cóc trên địa bàn. Tham gia cắm chốt tại các địa bàn trọng điểm để đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng.



Đại diện UBND quận Cầu Giấy thông tin về kết quả xử lý vi phạm trật tự đô thị

Ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, cho biết thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, các bãi trông giữ xe vi phạm được triển khai quyết liệt và đồng bộ, được người dân ủng hộ và tích cực tham gia.



Tuy nhiên, nhiều dự án đã, đang và chuẩn bị triển khai tạo ra những phức tạp trong việc giải phóng mặt bằng, việc quản lý các bãi xe không phép, sai phép, các kho bãi, nhà xưởng không đảm bảo sẽ tác động ảnh hưởng đến tình hình giữ gìn an ninh trật tự, trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đề nghị các phòng, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo 197 phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động sự vào cuộc tích cực của các đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo duy trì và xây dựng chuyên đề liên kết phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học... đóng trên địa bàn và các địa bàn giáp ranh để đảm bảo an ninh trật tự.

Đặc biệt, phó chủ tịch yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ 197 quận trong công tác đảm bảo TTATGT-TTĐT, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, giữ cho đường thông, hè thoáng, không để tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, kinh doanh trái phép tại các khu đất dự án, đất công trên địa bàn…