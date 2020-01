8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM năm 2020

Quận 9 kiến nghị đầu tư hạ tầng Trên địa bàn quận 9 có 350 tuyến đường, trong đó 336 tuyến đường do quận quản lý, 14 tuyến đường còn lại do TP và Bộ GTVT quản lý. Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương đều giảm so với năm 2018. Quận 9 kiến nghị TP vào năm 2020 đầu tư cơ sở hạ tầng vì hiện nay quận chỉ có 70 tuyến đường/350 tuyến đường có vỉa hè. Đầu tư xã hội hóa các chợ truyền thống và pháp lý hóa trong các quyết định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong bảo đảm ATGT, trật tự lòng lề đường, vỉa hè. Ông TRẦN VĂN BẢY, Chủ tịch UBND quận 9 Hiện nay trên địa bàn quận 5 có 95 điểm kinh doanh vận tải và hàng hóa. Các điểm này tập trung và phát triển ngày càng nhiều vì đáp ứng nhu cầu của người dân đến địa bàn học tập, kinh doanh, khám chữa bệnh. Tuy nhiên, từ đó kéo theo những vấn đề liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Hầu hết các điểm này đều vi phạm trật tự đô thị. Các điểm kinh doanh hàng hóa xuất hiện trên địa bàn quận xuất phát từ ba hành vi: Thứ nhất, họ kinh doanh tuyến cố định, các đơn vị kinh doanh lách qua bằng các hợp đồng. Thứ hai, các điểm được cấp giấy chứng nhận kinh doanh thì họ lấy điểm đó là điểm vận tải hành khách, hàng hóa. Thứ ba, tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành các công ty này không có sổ sách kế toán theo quy định. Theo đánh giá đấy là việc ẩn lậu thuế rất lớn. Ví dụ một tuyến từ TP.HCM - Mỹ Tho giá vé 60.000 đồng/ngày, một xe 30 chỗ một ngày có thể quay đầu 3-4 lần sau khi trừ chi phí đem đến nguồn lợi trên 100 triệu đồng. Đại diện UBND quận 5