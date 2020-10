9 tháng, sản lượng điện của EVNNPC đạt 56 tỉ kWh

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu nhiều diễn biến bất lợi của thời tiết như nắng nóng cực đoan, giông lốc, sét, mưa đá... gây nhiều thiệt hại, song EVNNPC vẫn thực hiện tốt việc đảm bảo cung ứng điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị, vui chơi giải trí. Đặc biệt EVNNPC đảm bảo cấp điện cho các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh COVID-19...

9 tháng, EVNNPC thực hiện tốt việc đảm bảo cung ứng điện ổn định.



Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm 2020 của EVNNPC đạt 56 tỉ kWh, tăng 6,62% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 62,83% và tăng 6,08% so với cùng kỳ. Tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng đầu năm là 5,28%, giảm 0,12% so với cùng kỳ 2019.

Trong 9 tháng, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của EVNNPC đều đạt theo quy định; tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.560 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 4,59 ngày, giảm 2,41 ngày so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Các đơn vị thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt các công ty Điện lực thực hiện tốt các giải pháp trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong thời gian diễn ra dịch COVID-19; thực hiện giảm giá điện cho khách hàng theo quy định của Nhà nước…

Về lắp đặt điện mặt trời, lũy kế 9 tháng đầu năm, EVNNPC có 2.821 dự án lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất 46,18MWp, đạt 92,4% so với kế hoạch EVN giao.

Trong 9 tháng, EVNNPC có 69.583 yêu cầu dịch vụ điện được khách hàng đăng ký qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 9 đạt 54,04%, cao hơn kế hoạch EVN giao 4,04%; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 85,82%, vượt kế hoạch EVN giao 0,82%.

Trong 9 tháng của năm 2020, EVNNPC đã khởi công 57 dự án và đóng điện được 51 dự án theo kế hoạch với năng lực tăng thêm 304,078 km ĐZ 110kV, công suất 1.169MVA. Tổng công ty đã chủ động phối hợp với UBND các tỉnh đẩy nhanh việc rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch lưới điện của các tỉnh để thực hiện triển khai các dự án đáp ứng quy hoạch.

Tổng công ty cũng công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Xây dựng Điện miền Bắc, là đơn vị trực thuộc EVNNPC với nhiệm vụ quản lý các dự án do EVNNPC quản lý và làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. Thành lập Đảng bộ bộ phận Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc với 332 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ là các ban tham mưu của tổng công ty, Đảng bộ bộ phận Cơ quan Tổng công ty là Đảng bộ nòng cốt trong công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

EVNNPC tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến Lần thứ IV giai đoạn 2020-2025, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, đồng thời tuyên dương 130 gương điển hình tiên tiến, tìm tòi, sáng tạo. Bên cạnh đó, EVNNPC đã thực hiện tái cơ cấu khách sạn Điện lực và xây dựng lộ trình, kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp của tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho người dân.



Trong 3 tháng cuối năm 2020, EVNNPC tiếp tục các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu đạt tất cả các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đặc biệt là chỉ tiêu cung cấp dịch vụ, qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, chỉ tiêu thu tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian.