Ai chịu trách nhiệm nếu nắp hầm ga không an toàn?

Theo đó, Sở GTVT TP.HCM cho biết thời gian qua có nhiều nắp hầm ga không an toàn, vị trí hầm ga bị hư hỏng, cao hoặc thấp hơn so với mặt đường đã gây ra tiếng ồn khi xe chạy qua. Đồng thời, tấm thép chịu lực không có gân tạo nhám gây trơn trợt mất an toàn giao thông.



Sở GTVT yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị chủ quản sửa chữa các nắp hầm ga hư hoặc không an toàn.

Trước tình hình trên, Sở GTVT TP.HCM đã yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật kiểm tra, sửa chữa các nắp hầm ga hư hoặc không an toàn.



Không chỉ vậy, chủ đầu tư cần có biện pháp chấn chỉnh các đơn vị thi công lắp đặt cần phải tạo gân tạo nhám để tránh trơn trượt. Trường hợp xảy ra tai nạn, các đơn vị nêu trên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.