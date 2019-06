An ninh hàng không có quyền hạn đến đâu?

Quy trình xử lý vi phạm về ANHK Lực lượng ANHK có trách nhiệm xử lý ban đầu đối với các vụ việc vi phạm về an ninh hàng không, trật tự công cộng mình phát hiện hoặc do người khác phát hiện mà mình được thông báo tại khu vực cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi mình quản lý; phối hợp xử lý các vi phạm xảy ra trên tàu bay và các khu vực hạn chế không thuộc phạm vi quản lý của người khai thác cảng hàng không, sân bay. Nhân viên an ninh trên không chịu trách nhiệm xử lý ban đầu đối với các hành vi vi phạm về ANHK trên tàu bay đang bay; phối hợp với lực lượng an ninh của tại cảng hàng không, sân bay trong xử lý các vi phạm về ANHK trên tàu bay đang khai thác và không khai thác tại sân bay. Lực lượng ANHK của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu; DN sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, DN cung cấp suất ăn, xăng dầu, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay… và lực lượng bảo vệ chuyên trách của các DN cung cấp dịch vụ hàng không chịu trác nhiệm xử lý ban đầu đối với các hành vi vi phạm về ANHK xảy ra tại khu vực hạn chế do mình quản lý.