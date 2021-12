Để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần quan tâm một số vấn đề sau đây: Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo tái hòa nhập thị trường lao động...cần được quan tâm hơn nữa, nhằm giúp người lao động (NLĐ) sớm quay trở lại thị trường; Hộ sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cần có những chính sách ưu tiên và khuyến khích, vì đây sẽ là lực lượng phục hồi nhanh hơn so với các loại hình khác và tạo nhiều chỗ làm việc để thu hút NLĐ. Đặc biệt quan tâm đến trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ, lao động tự do, lao động bị mất việc làm...để có chính sách hỗ trợ sớm vượt qua khó khăn do hậu quả của dịch bệnh; Xây dựng cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội đến cấp cơ sở có khả năng kết nối và chia sẻ, để có thể kịp thời có giải pháp khắc phục đối với những rủi ro như dịch bệnh như vừa qua... Ông ĐẶNG THUẦN PHONG, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội