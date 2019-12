Bamboo Airways nói về tin được ‘nhượng’ máy bay từ Trung Quốc

Trước đó, ngày 13-12, Bamboo Airways đạt chứng nhận đánh giá An toàn khai thác IOSA của Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA).

IOSA được đánh giá là chứng chỉ quan trọng nhất về an toàn hàng không. Việc kiểm tra tiêu chuẩn IOSA được thực hiện hai năm/lần, bao gồm khoảng 1.000 tiêu chuẩn. Trong đó bao gồm Trung tâm bảo dưỡng, Ban đảm bảo an toàn, an ninh và chất lượng, đoàn bay…