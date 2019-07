Bamboo Airways 'sáng đèn' 6 tháng về tỉ lệ bay đúng giờ

Trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 130.000 chuyến, chiếm tỷ lệ 84,8%. Số chuyến bay hủy là 274 chuyến, chiếm tỷ lệ 0,2%.

Đây là một phần trong nội dung sơ kết công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ sáu tháng đầu năm 2019 do Cục hàng không Việt Nam vừa công bố.

Trong đó, Bamboo Airways là hãng hàng không có tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ cao nhất là 93,8%; tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ của Vasco, Viejtnam Airlines và Vietjet Air lần lượt là 93%, 89,1% và 81,5. Riêng hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ đạt 78,1%.

Tuy nhiên, hiện số lượng máy bay của Bamboo Airways so với các hãng còn lại vẫn còn khiêm tốn. Đồng thời số lượng đường bay của Bamboo Airways nội địa và quốc tế vẫn còn hạn chế.



Tân binh Bamboo Airways 'sáng đèn' về tỉ lệ bay đúng giờ. Ảnh: P.ĐIỀN

Cục hàng không đánh giá, nguyên nhân khiến các chuyến bay bị chậm tập trung ba nhóm chính: Do máy bay về muộn; do hãng hàng không cất cánh chậm và do trang thiết bị tại cảng hàng không.

Đáng chú ý, sáu tháng đầu năm, Vietjet Air và Vasco là hai hãng có số chuyến bay hủy cao so với các hãng hàng không còn lại với 110 chuyến hủy.

Nguyên nhân được Cục hàng không phân tích, đối với Vasco hủy chuyến do thời tiết (75 chuyến) và kỹ thuật (36 chuyến). Vasco hiện đang khai thác các đường bay xuất phát từ sân bay Nội Bài đi/đến Vinh, Điện Biên, Đồng Hới (Quảng Bình) bằng máy bay TR72 và các cảng hàng không này thường xuyên gặp phải vấn đề về thời tiết xấu kéo dài nhiều ngày.

Đối với hãng Vietjet Air, nguyên nhân hủy chuyến (từ ngày 13-6 đến ngày 16-6) do một số phi công của hãng có thời gian làm việc quá quy định. Nguyên nhân này xuất phát từ việc hãng này chuyển đổi phần mềm quản lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi của thành viên tổ bay từ hệ thống phần mềm cũ (Geneva) sang hệ thống phần mềm quản lý mới (AIMS).