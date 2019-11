Bảo kê xây nhà trái phép là lừa đảo

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Tự xưng nguyên thanh tra xây dựng ra giá xây nhà không phép” phản ánh tình trạng “cò” móc nối với những người tự xưng là cán bộ nhà nước ra giá bảo kê vi phạm xây dựng, UBND huyện Hóc Môn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.



Một lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn cho hay nhân vật tên Thọ được phản ánh trong bài viết trước đây từng công tác tại Phòng TN&MT huyện.

Từng là cán bộ nhưng bị cho nghỉ việc

Theo điều tra của chúng tôi, đường dây bảo kê xây nhà trái phép ở Hóc Môn do người đàn ông tên Thọ này cầm đầu.

Mỗi khi khách có nhu cầu mua nhà, đất và muốn xây dựng thì các “cò” sẽ tiếp cận khách rồi dẫn qua gặp Tân (người tự xưng là công an xã, công an huyện). Nhiệm vụ của Tân là chiếm lòng tin của khách, ca ngợi Thọ tận mây xanh rồi tiếp tục dẫn khách qua gặp Thọ để người này tư vấn, mồi chài khách chung chi xây nhà trái phép hoặc hứa hẹn ra sổ hồng.

“Hiện các đơn vị chức năng của huyện đang điều tra, làm rõ Thọ có móc nối với cán bộ nhà nước nào hay không, khi có kết quả huyện sẽ thông tin cụ thể cho báo chí” - ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết.

Cũng theo ông Thắng, đã có kết quả xác minh bước đầu thông tin Tân và Thọ tự xưng là công an và nguyên cán bộ Phòng TN&MT, nguyên thanh tra xây dựng. “Qua hình ảnh do báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp, chúng tôi xác định Thọ (tên thật là Phạm Trường Thọ, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) trước đây đã từng công tác tại Phòng TN&MT huyện. Vào đầu năm 2014, anh ta bị cho nghỉ việc vì nhận tiền của người dân làm giấy tờ nhưng sau đó không làm được và cũng không trả tiền lại. Thời điểm đó Thọ đã bị người dân tố cáo” - ông Thắng nói.

Còn về Tân, ông Thắng cho biết ngay sau khi báo đăng bài viết, Công an xã Xuân Thới Thượng đã làm việc với Tân (tên thật Đỗ Thanh Tân, ngụ xã Tân Thới Nhì). Theo tường trình của Tân, anh ta có nghề chính là… bảo trì máy may. Ngoài ra, Tân còn có thêm nghề tay trái là môi giới nhà đất khi khách có nhu cầu.

“Các trường hợp như Tân và Thọ, tự xưng cán bộ nhà nước ra giá bảo kê xây dựng trái phép trên địa bàn huyện đều là hành vi lừa đảo, người dân không nên tin. Sắp tới chúng tôi sẽ mời những người này lên răn đe, xử lý” - ông Thắng cảnh báo.

Công an xã Xuân Thới Thượng cũng cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị giáp ranh như Công an xã Xuân Thới Sơn, Công an xã Xuân Thới Đông, Công an xã Tân Thới Nhì, Công an xã Bà Điểm... rà soát tất cả đối tượng nghi vấn bảo kê hoạt động xây dựng trên địa bàn xã.



Tân (trái) và Thọ, những người tự xưng cán bộ nhà nước ra giá chung chi xây nhà trái phép ở Hóc Môn. Ảnh: KC - TS

Kiểm soát chặt quản lý xây dựng

Trong ngày 20-11, UBND huyện Hóc Môn có văn bản gửi báo Pháp Luật TP.HCM phản hồi về bài viết “Hơn 100 công trình sai phép, không phép” trên địa bàn huyện.

Cụ thể, theo văn bản của UBND huyện Hóc Môn, năm công trình được phản ánh xây sai phép (công trình của ông/bà: Lê Văn Dân, Nguyễn Thị Kim Cúc, Lê Văn Bảy, Võ Văn Vũ, công trình cửa hàng điện máy) có giấy phép và được xây dựng từ năm 2016, 2017. Hiện đã có 3/5 công trình chấp hành tháo dỡ, không phải cưỡng chế. Đối với hai công trình còn lại, UBND huyện tiếp tục vận động, nếu không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế trong tháng 12-2019.

“Việc kiểm tra, xử lý công trình theo giấy phép thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở Xây dựng. Việc chậm thực hiện các thủ tục xử lý là trách nhiệm của Thanh tra Sở Xây dựng đã không kịp thời xử lý vi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn” - văn bản của UBND huyện Hóc Môn nêu rõ.

Theo UBND huyện Hóc Môn, việc chậm tổ chức thực hiện có trách nhiệm của Thanh tra Sở Xây dựng do chưa hoàn tất thủ tục cưỡng chế theo quy định nên UBND huyện, UBND xã Xuân Thới Thượng không thể cưỡng chế. Sau khi có quyết định cưỡng chế, huyện/xã còn phải thực hiện công tác vận động, thuyết phục người dân chấp hành trước khi cưỡng chế.

Văn bản cũng nhấn mạnh thời gian tới, UBND huyện Hóc Môn sẽ tập trung xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, xử lý công trình vi phạm; kiên quyết xử lý kịp thời công trình vi phạm và cán bộ có liên quan. Huyện cũng sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát hiện, xử lý công trình vi phạm; tập trung rà soát các công trình vi phạm đã có quyết định xử lý để phân loại và có lộ trình tổ chức thực hiện dứt điểm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn tiến mới.