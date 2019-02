Cho phòng khách tuyệt đẹp đón Tết như ý

Ý nghĩa của một số bài trí cho tết Hoa mai: Phú quý và giàu sang. Hoa Mai nở rực rỡ vào ngày đầu năm được tin là mang đến điều may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc. Hoa đào: May mắn, an lành, hạnh phúc và xua đuổi những điều không hay. Cây quất: Tinh hoa của ngũ hành đại diện cho sự đổi mới, sinh sôi và phát triển. Bao lì xì: Có ý nghĩa phát tài phát lộc, bội thu trong năm mới.

Bình gốm: Gốm thuộc hành Thủy sẽ có tác dụng điều hòa khí trong nhà tạo nên sự dung hòa, tăng cường sinh khí cho căn nhà khi Tết đến xuân về.

Dây đeo nhiều màu: Màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ nhìn rất bắt mắt, rực rỡ như lời cầu chúc một năm mới vạn sự thăng hoa. Câu đối: Là nét đẹp văn hoá truyền thống. Nền đỏ của câu đối như thể hiện tài vận, may mắn.