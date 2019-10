BE GROUP và Tổng cục Giáo Dục Nghề Nghiệp (GDNN) vừa công bố thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm chuẩn hóa và tôn vinh lực lượng lao động tài xế công nghệ (TXCN) tại Việt Nam. Đồng thời, qua đó khai giảng khóa huấn luyện TXCN chuyên nghiệp đầu tiên.



Ông Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) phát biểu tại lễ ký kết.

Theo đó, các TXCN sẽ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, coi trọng nghề nghiệp của mình để từ đó chính TXCN sẽ góp phần thay đổi dịch vụ khách hàng.

Be là ứng dụng gọi xe thuần Việt với tầm nhìn về một xã hội phát triển bền vững, be luôn thấu hiểu những trăn trở về thực trạng và nhu cầu lao động TXCN. Chính vì vậy, be muốn công nhận TXCN là một nghề.

Theo ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc BE GROUP: “Mục tiêu dài hạn của be là muốn xã hội công nhận TXCN là một nghề bởi họ cũng lao động khoảng 6-12 tiếng/ngày. Đã là nghề thì họ phải được cộng đồng tôn trọng, được bảo vệ bởi pháp luật, chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước, Luật Lao động. Chúng tôi rất vui mừng khi định hướng của be từ những ngày đầu thành lập đã từng bước được hiện thực hóa thông qua việc hợp tác với Bộ LĐ-TB&XH để tiến vào lộ trình chuẩn hóa nghề TXCN. Góp phần giúp cơ quan nhà nước quản lý tốt hơn và đồng thời hoàn thiện các chính sách an sinh, xã hội cho lực lượng lao động này”.



Ông Ngô Chinh Đức, Giám đốc Học viện đào tạo Tài xế be giới thiệu cuộc thi Tay Lái Vàng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN cũng cho biết: “Tài xế nói chung hay TXCN nói riêng là một công việc đòi hỏi kiến thức, kỹ năng tốt vì công việc dịch vụ vận tải này liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng của con người. Do vậy, lực lượng lao động này cần được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Chúng tôi đánh giá cao vai trò tiên phong và tầm nhìn dài hạn của Công ty Cổ phần BE GROUP trong việc phối hợp với Tổng cục GDNN để chuẩn hóa nghề TXCN”.