'be' kỳ vọng sẽ thành thương hiệu mạnh, uy tín nhất tại VN

Sau cuộc thi “Tay lái Vàng” do Công ty Cổ phần BE GROUP (đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe be) phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức, các tài xế mong rằng sắp tới sẽ có nhiều sân chơi như thế để họ nâng tầm kỹ năng của một người tài xế. Cùng với sự kỳ vọng về một thương hiệu "be" lớn mạnh các tài xế mong muốn qua cuộc thi sẽ được khách hàng sẻ chia những khó khăn mà các tài xế công nghệ (TXCN) đang gặp phải.

Tài xế giỏi phải lái hay, phục vụ tốt

Trao đổi với chúng tôi, tài xế beBike Lê Duy Bảo một tài xế vừa đoạt giải bạc trong cuộc thi “Tay Lái Vàng” chia sẻ: Sau khi tham gian cuộc thi này tôi tự kiểm nghiệm lại một điều để là tài xế giỏi thì ngoài kỹ năng lái xe thì người tài xế còn phải có kỹ năng ứng xử với khách hàng và phải tạo cho khách hàng tin tưởng rằng họ chọn mình là chính xác.

Ngoài ra, kỹ năng xử lý công việc với đồng nghiệp với những người xung quanh phải thật sự chuyên nghiệp để mọi người luôn tôn trọng và xem TXCN là một cái nghề chân chính và luôn xứng đáng được người khác tôn trọng…

"Điều quan trọng nhất thông qua cuộc thi này, tôi mong thương hiệu “be” sẽ ngày càng phát triển để nhiều người biết và sử dụng, bởi đây là hãng xe công nghệ Việt Nam và việc người Việt dùng hàng Việt luôn được mọi người chú trọng. Tôi tin rằng với “be” ngoài doanh thu thì “be” còn chú trọng đến chữ tin, chữ tin với khách hàng và chữ tín với cánh tài xế chúng tôi”, anh Bảo nói.

Mong khách hàng chia sẻ nhiều hơn

Khi được hỏi tài xế mong muốn gì thông qua cuộc thi “Tay lái Vàng”, tài xế beCar Nguyễn Thành Phúc, người vừa đoạt giải đồng tâm sự “Tôi là một tài xế chỉ mới tham gia với be một thời gian ngắn và cũng có doanh thu, doanh số ít hơn các anh em tài xế khác.



"be" là người tiên phong chăm lo đời sống và chế độ cho TXCN của mình.

Theo tôi nhận thấy, hiện tại "be" có nhiều chế độ hỗ trợ cho tài xế, cho chuyến xe, cho hành khách của mình rất tốt và rất đáng để cánh tài xe về đầu quân. Tôi tin rằng "be" đang đi đúng đường, con đường hướng tới sự phát triển lâu dài.

Tuy nhiên, tôi rất mong muốn sắp tới be nên có thêm một chính sách điều hướng cho những chuyến xa để cho tài xế có thể về lại nhà. Đồng thời, các tài xế rất muốn có những cuộc thi tương tự để các tài xế có thêm nhiều cơ hội học hỏi, giao lưu lẫn nhau để trở thành một đội ngũ TXCN vững mạnh của hãng "be”.

Tài xế beCar Nguyễn Thành Phúc chia sẻ thêm: “Cái mong muốn lớn nhất của tài xế là nhận được sự chia sẻ của các khách hàng, chia sẻ, hỗ trợ tài xế về tinh thần những bằng cách cụ thể nhất. Ví dụ, khi khách hàng leo lên xe thì chỉ cần nghĩ đến điểm mình đến và phần còn lại là tài xế lo, bởi hiện nay có rất nhiều khách hàng cứ lên xe là hối tài xế phải chạy nhanh để kịp giờ. Tuy nhiên, điều này rất gây áp lực cho tài xế, khách hàng hãy tin rằng chúng tôi luôn muốn khách hàng đến nơi một cách nhanh nhất và an toàn nhất.

Hơn nữa, hiện nay mật độ xe ở thành phố rất đông, đặt biệt là vào giờ cao điểm và nếu một xe đứng lại thì có thể gây ra ùn tắt ngay. Chính vì thế, ở những đoạn đường kẹt xe thì khách hàng khi đặt xe vui lòng đừng để tài xế đợi lâu đặt biệt là giờ cao điểm. Tôi tin rằng, nếu được hỗ trợ từ khách hàng tốt chúng tôi sẽ là một tài xế giỏi về chuyên môn và chất lượng phục vụ”.