Những bác tài xế công nghệ (TXCN) đầu tiên đã và đang trải qua thời gian đáng nhớ của nghề, bởi họ là những người tham gia khóa huấn luyện trở thành những TXCN chuyên nghiệp do be và Tổng cục giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐ-TB&XH thực hiện.

TXCN được đào tạo chuẩn mực chuyên nghiệp

Theo đó, các bác tài sẽ được đào tạo những chuẩn mực chuyên nghiệp đầu tiên bao gồm bốn nhóm kiến thức và kỹ năng khác nhau, nhằm mục đích phục vụ cho công việc TXCN hàng ngày. Ngoài ra, be cũng là đơn vị thường xuyên tổ chức những lớp học khác nhằm nâng cao kỹ năng cho tài xế.

Anh Nguyễn Văn Toàn (ngụ quận 4, TP.HCM) hào hứng sau buổi tập võ tự vệ chia sẻ: “Đi làm về mệt nhưng được tham gia cùng các tài xế khác để nâng cao thể lực và kỹ năng tự vệ tôi thấy rất vui và bổ ích. Thời điểm gần tết này, ra đường mấy chỗ vắng vẻ đâu có dám nhận cuốc đâu. Nhưng sau khóa học này tôi tự tin hơn nhiều”.

Các buổi tập thường diễn ra vào buổi tối, sau cả ngày chạy xe vất vả nhưng các bác tài vẫn tập luyện rất hăng say để trang bị cho mình những miếng đòn tự vệ khi gặp các trường hợp nguy hiểm.

Bên cạnh khóa học tự vệ, tài xế còn được cung cấp các kiến thức, kỹ năng bổ ích khác trong khóa huấn luyện “TXCN chuyên nghiệp” bao gồm kiến thức lái xe đúng luật và an toàn; kỹ năng xử lý tình huống giao thông (giả định); dịch vụ khách hàng, kiểm soát căng thẳng. Để từ đó, các tài xế có thể tự tin và chuyên tâm hơn trong công việc mà mình lựa chọn.

Lộ trình đưa TXCN thành nghề chuyên nghiệp

be mong muốn gạt đi những thành kiến mà xã hội đang nhìn nhận về các TXCN. be là đơn vị tiên phong tại VN tự nguyện cấp bảo hiểm tai nạn giao thông toàn diện (khi trong cuốc xe, đang trên đường đón khách, tắt ứng dụng) cho tất cả tài xế và bảo hiểm y tế, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho tài xế làm việc đạt điều kiện. Đồng thời, be cũng là đơn vị đầu tiên phối hợp cùng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp- Bộ LĐ-TB&XH thực hiện khóa đào tạo TXCN chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Thạc sỹ Xã hội học Nguyễn Hữu Túc (Giảng viên - Trường Đại học Luật TP.HCM) cho biết, từ những khóa học chuyên nghiệp này sẽ giúp các tài xế, xã hội và chính người thân của các tài xế sẽ có những cái nhìn thiện cảm hơn và đánh giá lại công việc TXCN.



TXCN được đào tạo những chuẩn mực chuyên nghiệp bao gồm các kiến thức và kỹ năng phục vụ cho công việc. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Bên cạnh đó, bản thân các doanh nghiệp có ứng dụng gọi xe co`n phải đáp ứng thu nhập và chế độ phúc lợi dành cho tài xế, tôn trọng người TXCN chính là biểu hiện đầu tiên tôn vinh nghề nghiệp của họ. Từ đó đại chúng mới có cái nhìn căn cơ, khách quan và nhìn nhận cái nghề phù hợp nhất, bớt đi những thành kiến.

Đồng quan điểm, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia: “Chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực của các doanh nghiệp trong đó có BE GROUP đã luôn đồng hành và hành động có trách nhiệm xã hội đóng góp vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao và tin tưởng rằng chương trình phối hợp BE GROUP và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp sẽ giúp các lái xe công nghệ được đào tạo bài bản về kỹ năng lái xe an toàn, chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng từ đó tạo tiền đề để xây dựng lộ trình đưa lái xe công nghệ vào quy chuẩn, có quản lý nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn giao thông, từ đó tạo quy chuẩn để trở thành một nghề trong kỳ thi nghề quốc gia”.