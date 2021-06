Ông Đỗ Phú Đạt, Phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết, nơi đây nhận được thông tin về trường hợp một nữ giáo viên đi từ bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) về tỉnh Đắk Lắk vào tối 25-5 xét nghiệm có kết quả dương tính với COVID-19

"Ngay sau đó, bến xe yêu cầu nhà xe cung cấp cho cơ quan chức năng danh sách hành khách đi trên chuyến xe ngày 25-5. Thông qua camera, các bộ phận của bến xe truy vết được phạm vi và số người tiếp xúc với nữ hành khách. Từ 0 giờ ngày 31-5, tuyến xe đi Đắk Lắk đã tạm ngưng hoạt động tại đây" - ông Đạt thông tin.

Hành khách mắc COVID-19 đi chuyến xe của nhà xe Hưng Phát (Hợp tác xã xe khách liên tỉnh và du lịch Đông Bắc).

Qua truy vết, nữ giáo viên này đã đi từ cổng 4 bến xe, ăn tại quán A8, tiếp xúc với chủ quán và nhân viên. Ngoài ra, cô có mua nước ở quán A9, tiếp xúc với chủ quán, một số người giao nhận hàng hóa. Sau đó, nữ giáo viên ngồi uống nước với phụ xe trong thời gian 30 phút và tiếp xúc nhân viên nhà vệ sinh dãy A.

Do đó, bến xe tạm thời dừng và đóng cửa các khu vực quán A8, A9, A10, nhà vệ sinh dãy A, tiến hành khử khuẩn toàn bến xe và đề nghị các cá nhân liên hệ y tế địa phương.

Đối với nhân viên của bến xe miền Đông có tiếp xúc, ông Đạt cho biết trong quá trình làm việc đều thực hiện 5K, có vách kính ngăn, khi giao tiếp thực hiện qua ô cửa giao nhận tiền và giấy tờ liên quan.

Tổ phòng chống dịch COVID-19 công ty đề nghị cho các nhân viên về nhà, khai báo y tế cho đơn vị, đồng thời đến khai báo y tế ở địa phương.