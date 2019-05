Bí thư Quảng Nam đối thoại với người mua đất không sổ đỏ

Cuối giờ chiều 10-5, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp công dân trong vụ 1.000 người mua đất không có sổ đỏ.

Sau nhiều giờ tập trung trước cổng UBND tỉnh Quảng Nam, hàng trăm người mua đất tại các dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam phân phối đã tập trung tại đây sau khi nghe thông tin lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tiếp dân.

Mở đầu buổi làm việc, ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhắc người dân mua đất tập trung vào các ngày tiếp công dân. Ông Thu cho biết, hiện nay các dự án này mới làm xong 2/12 bước, tỉnh Quảng Nam đang tích cực xúc tiến đẩy nhanh tiến độ dự án.



Người dân tham gia buổi đối thoại. Ảnh: TN.

Ông Thu cũng cho hay, trong vòng một tháng UBND tỉnh không thể giải quyết xong việc có cuộc gặp bốn bên (hai Công ty, người dân và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam). Tỉnh muốn dàn xếp hai công ty ổn định mới có thể tổ chức cuộc gặp này.

“Làm sao để hàn gắn hai công ty này lại mới giải quyết được quyền lợi cho bà con”, ông Thu nhấn mạnh.

Sau khi vị chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu, đại diện cho người dân mua đất, ông Nguyễn Quang Sơn cho rằng việc tập trung lần này là do người dân quá nóng lòng, bức xúc trước sự việc. Ông Sơn cũng nêu mong muốn chính quyền giải quyết vụ việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam ghi nhận ý kiến của ông Sơn và nhắc lại lời hứa sắp xếp cuộc gặp bốn bên. Đại tá Lợi cho biết, Công an Quảng Nam đã làm việc nhiều lần với hai công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam. Tuy nhiên, Công an dự kiến sẽ có cuộc gặp với hai công ty trước khi sắp xếp hai công ty này gặp người mua đất.



Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường (đứng) và lãnh đạo tỉnh này đối thoại với dân đòi sổ đỏ. Ảnh: TN.

“Gặp để giải quyết vấn đề chứ không phải gặp để cãi nhau… Sau khi làm việc với Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam mà hai bên thống nhất thì chúng tôi mới ngồi với bà con, còn nếu hai bên không thống nhất thì làm việc với bà con thêm mất thời gian”, Đại tá Lợi nhấn mạnh.

Vị Đại tá cũng nêu giả thiết, nếu dự án không thực hiện được, người mua đất sẽ thiệt thòi và khi đó sẽ có câu chuyện kiện ra tòa để lấy lại tiền. Tuy nhiên, về phía UBND tỉnh Quảng Nam đã xác nhận sẽ tạo mọi điều kiện cho Bách Đạt An thực hiện dự án để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Bà Hồ Thị Bích (ngụ TP.HCM) – người mua đất, cho rằng những công ty bất động sản đã lợi dụng pháp luật để làm sai trái mà người dân như bà không thể biết được. Bà cảm ơn chính quyền đã đồng hành và mong muốn xử lý hai công ty nhưng đảm bảo quyền lợi của người dân.

Đại tá Lợi cho rằng muốn giải quyết quyền lợi cho bà con thì hai công ty phải đồng hành với nhau, cả hai bên đều có trách nhiệm. “Trách nhiệm giải quyết sổ đỏ là trách nhiệm của hai doanh nghiệp, về phía chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ hết mình”, Đại tá Lợi nói.

Đại diện cho người mua đất, ông Sơn nói nghi ngờ Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam bắt tay để lừa đảo người mua đất để hưởng lợi. Đồng thời, xác nhận tháng 10-2019 mới hết hạn ra sổ đổ nhưng hai bên đã kết thúc hợp đồng khiến người dân bất bình dẫn đến kéo đi đòi sổ đỏ.

Đại tá Lợi cho biết, việc hai công ty này có “bắt tay” hay không công an sẽ điều tra, nếu có sẽ xử lý. Đồng thời, cho rằng: “Cái khó là Hoàng Nhất Nam không có liên kết gì với Quảng Nam, thẩm quyền xử lý phải đến Công an TP Đà Nẵng. Chúng tôi phải xác định rằng Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam ký tại đâu, nếu ký ở Đà Nẵng chúng tôi bó tay. Chúng tôi phải hợp tác với Công an TP Đà Nẵng để xử lý”.

Tại buổi tiếp dân, Đại tá Lợi cho biết cả hai công ty này đều sai. Hiện tại Bách Đạt An đang giữ 50% số tiền của bà con, còn lại là Hoàng Nhất Nam giữ.

Có mặt tại buổi tiếp dân, ông Phan Việt Cường – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam nhắc người dân về việc ngồi trước UBND tỉnh gây áp lực với chính quyền là vi phạm quy định pháp luật.

“Bà con hết sức bình tĩnh, không được nghe kích động… Bà con bình tĩnh để Công an, lãnh đạo đứng ra giải quyết. Mong bà con ủng hộ, ở đây chính quyền không bỏ rơi bà con”, ông Cường nói.

Buổi tiếp dân kéo dài đến 18 giờ 20 phút, đa phần những người mua đất có mặt cảm thấy hài lòng với câu trả lời của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.